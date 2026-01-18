Australian Open: Zverev bei Australian Open in Runde zwei

Am Anfang tut sich Alexander Zverev in Melbourne schwer. Doch dann ist der Vorjahresfinalist auf der Höhe - und kann sich jetzt erst einmal erholen.
Melbourne - Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach einem holprigen Start doch noch mühelos die zweite Runde erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Zverev verwandelte nach 2:43 Stunden in der Rod Laver Arena seinen ersten Matchball. Er bekommt es jetzt am Mittwoch entweder mit dem Australier Alexei Popyrin oder dem Franzosen Alexandre Müller zu tun.