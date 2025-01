Australian Open: Vor Halbfinal-Showdown: Zverev volksnah, Djokovic taucht ab

Wintersport Mit Bestleistung im Rücken nach Kanada

Ski-Freestylerin Emma Weiß ist beim Weltcup-Auftakt in den USA Siebte geworden. Die 24-Jährige geht mit Rückenwind in die nächsten Wochen. Als nächstes steht ein Doppel-Wettkampf in Kanada auf dem Programm.