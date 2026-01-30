Im längsten Spiel seiner Karriere verliert Alexander Zverev gegen die Nummer eins der Welt. Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist erst einmal wieder geplatzt.
Melbourne - Alexander Zverev hat den erneuten Einzug ins Finale der Australian Open in einem Tennis-Drama verpasst. Der 28-Jährige musste sich in Melbourne in einem epischen Halbfinale dem Spanier Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben, obwohl der Weltranglisten-Erste ab Ende des dritten Satzes mit großen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.