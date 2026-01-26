Australian Open: Sinner in Melbourne mühelos im Viertelfinale

1 Jannik Sinner hatte im Achtelfinale von Melbourne keine Probleme. Foto: Dar Yasin/AP/dpa Jannik Sinner hat in Melbourne sein 18. Spiel in Serie gewonnen. Gegen einen Landsmann wird er kaum gefordert.







Melbourne - Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Italiener setzte sich gegen seinen Landsmann Luciano Darderi ohne Probleme mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) durch und konnte dabei Kräfte für den weiteren Turnierverlauf sparen. Sinner benötigte nur 2:09 Stunden für seinen Erfolg. Zwei Tage zuvor hatte er in der dritten Runde gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri bei großer Hitze noch mit Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt.