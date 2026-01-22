Australian Open: Siegemund verpasst dritte Runde in Melbourne

Das war es für die deutschen Tennisspielerinnen in Melbourne. Laura Siegemund scheidet in der zweiten Runde als letzte Vertreterin aus, obwohl sie alle Chancen hat.
Melbourne - Laura Siegemund hat bei den Australian Open den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 37-Jährige unterlag in Melbourne der australischen Qualifikanten Maddison Inglis mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) und schied damit beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison als letzte deutsche Spielerin aus. Zuvor hatten Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel allesamt bereits in der ersten Runde verloren. Siegemund musste sich nach 3:20 Stunden geschlagen geben.