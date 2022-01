Australian Open in Melbourne

Melbourne - Die Entscheidung der australischen Regierung über einen erneuten Entzug von Novak Djokovics Aufenthaltsgenehmigung könnte offenbar noch am Donnerstag fallen. Dies berichten lokale Medien. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger droht nach Verstößen gegen die Isolationsvorschriften in seiner Heimat Serbien und einer falschen Angabe bei den Einreiseunterlage weiter die Australian Open (ab 17. Januar) zu verpassen. Premierminister Scott Morrison hielt sich auf einer Pressekonferenz noch bedeckt.

Die Turnieroffiziellen verschoben ohne Angabe von Gründen die Auslosung des ersten Majors des Jahres. Diese fand dann mit mehr als einer Stunde Verspätung am Nachmittag in Melbourne statt. Djokovic wurde sein Landsmann Miomir Kecmanovic zugelost für den Start seiner Titelverteidigung. Zudem wurde bekannt, dass aufgrund der angespannten Pandemie-Situation die Zuschauerkapazitäten auf 50 Prozent der möglichen Auslastung begrenzt werden.

Djokovic-Teilnahme unklar

„Diese Anpassungen der Regeln für die Australian Open bedeuten, dass sich Fans, Spieler und Mitarbeiter auf ein großartiges, sicheres Event freuen können“, sagte Jaala Pulford, Tourismusministerin des Bundesstaats Victoria, in einer Erklärung.

Ob Djokovic dabei ist, ist nach einem tagelangen juristischen Tauziehen mit einem zwischenzeitlichen Teilsieg des Weltranglistenersten vor Gericht weiter unklar. Am Mittwoch hatte Djokovic eingeräumt, dass er im Dezember in Serbien an einem Interview trotz des Wissens um einen positiven Coronatest teilgenommen hat. Hinzu kommt eine „unabsichtliche“ Falschangabe auf seinem Einreisebogen bezüglich seiner Reiseaktivitäten vor dem Flug nach Melbourne.