Australian Open: Eva Lys bei Australian Open gleich raus

Im vergangenen Jahr erlebte Eva Lys in Melbourne ein Tennis-Märchen. Nun endeten die Australian Open für sie früh mit einer herben Enttäuschung.
Melbourne - Eva Lys hat bei den Australian Open eine herbe Enttäuschung erlebt. Ein Jahr nach ihrem wundersamen Einzug ins Achtelfinale musste sich Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin in Melbourne der Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 4:6, 3:6 geschlagen geben und schied damit wie schon zuvor Tatjana Maria und Ella Seidel in der ersten Runde aus. Nach einer unkonzentrierten und fehlerhaften Leistung war das Aus von Lys nach 2:10 Stunden besiegelt.