1 Siglinde Gehring trägt seit 20 Jahren den Schwarzwälder Bote in Obernheim aus. Foto: Hoffmann

Seit 20 Jahren steht Siglinde Gehring an sechs Tagen in der Woche in aller Herrgottsfrühe auf, um den Obernheimern den Schwarzwälder Bote zuzustellen.















Obernheim - Der Wecker klingelt um 3.30 Uhr – für Siglinde Gehring aus Obernheim Zeit zum Aufstehen. Seit 20 Jahren stellt sie täglich die Zeitung des Schwarzwälder Boten in ihrer Heimatgemeinde zu. Das frühe Aufstehen macht der 70-Jährigen wenig aus; die innere Uhr sei schon entsprechend gestellt. Ihren Job, den macht sie mit Begeisterung – und deswegen auch über das eigentliche Rentenalter hinaus. "Ich fühle mich wie eine Königin auf der Landstraße, hänge meine Austragetasche über die Schulter und gehe bei Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher als auch bei allen Wetterkapriolen von Haus zu Haus", erzählt sie. Sie genieße es alleine unterwegs zu sein und die ganze Straße für sich zu haben. Begeistert ist sie vom klaren Sternenhimmel, früh morgens über Obernheim – kaum jemand mag so viele Sternschnuppen sehen wie sie.

Keine Zeit für lange Gespräche

Und wenn Gehring doch einem Frühaufsteher begegnet, muss sie die Gespräche kurz halten – schließlich drängt die Zeit. Bis spätestens 6 Uhr müssen alle ihre Zeitung in den Briefkästen haben. Je nach Wetterlage benötigt sie eine bis anderthalb Stunden, bis alle Obernheimer Schwabo-Abonnenten versorgt sind. Doch auch Gehring hatte lange Zeit noch einen wichtigen Termin: Bevor sie vor zwölf Jahren in Rente ging, war um 7 Uhr Arbeitsbeginn in ihrem Brotberuf in der ortsansässigen Holzfabrik. Davor musste sie sich eilig umziehen, frühstücken und für die nächste Arbeit zurechtmachen.

Arbeit an der frischen Luft

"Ja, man erlebt einige schöne Geschichten", erzählt sie. Manchmal trifft man Spätheimkehrer, ist behilflich manch eine Tür zu öffnen oder zu schließen. "Die Arbeit macht mir Spaß und sie ist gesund. Ich bin oft an der frischen Luft", erzählt sie. Doch im Winter sei es schon beschwerlich, vor allem wenn es in den verschneiten Straßen bergauf geht. Gefährlich ist es vor allem bei Glatteis. Doch die erfahrene Zustellerin ist gerüstet: Dann ziehe sie Spikes unter die Schuhe und läuft den vereisten Weg von Briefkasten zu Briefkasten. Um nicht frieren zu müssen, habe sie gefütterte Schuhe und eine warme Mütze; eine Warnweste trägt sie, um auch in der Dunkelheit erkannt zu werden.

Dankbarkeit der Leser

Besonders mag sie es, dass sie immer auf dem Laufenden ist, was so im Ort passiert. Dass ihre Arbeit dann, wenn die meisten Menschen noch schlafen, honoriert wird, merkt die Austrägerin, wenn sie hin und wieder eine kleine Aufmerksamkeit von den Empfängern bekommt – schließlich gilt die 70-Jährige als besonders zuverlässig. "Ich habe das Gefühl, dass man mich noch lange für die Zustellung braucht", meint Gehring, während sie eine Zeitung in den Briefkasten legt. Von der Oberen Widumstraße, über den Scheibenbühl geht es zur Hauptstraße über Staigle hoch zur Bühlstraße. "Ich erhalte von den Lesern nur positive Resonanz", sagt Gehring. Manche freuen sich über die sehr frühe Zustellung, besonders jene die zeitig übers Wochenende wegfahren oder jene, die frühmorgens die Arbeitsschicht antreten. Diese könnten dann noch ihren Schwabo lesen, bevor sie in den Tag starten.

Ehrung für 20 Jahre

Doch auch die Zustellerin ist voll des Lobes über ihren Arbeitgeber, schließlich erhalte sie die Zeitungsbündel immer pünktlich und kann ohne Verzug mit dem Verteilen der Exemplare beginnen. Mit der Betreuung durch ihre Gebietsleiterin Bianca Jentzsch ist Gehring sehr zufrieden. Diese schaute kürzlich bei der Obernheimerin vorbei, um ihr für die vergangenen 20 Jahre zuverlässige Zustellung mit einer Urkunde und einem Geschenkkorb zu danken.