Der 17-jährige Finn Winter aus Königsfeld steht kurz vor einem aufregenden Kapitel in seinem Leben.

Der Countdown läuft: Der 17-jährige Königsfelder Finn Winter steht kurz vor einem aufregenden Kapitel in seinem Leben.

Er wurde ausgewählt, für ein Jahr in die USA zu reisen, um als Stipendiat des renommierten Austauschprogramms des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses den „American Way of Life“ hautnah zu erleben.

Lesen Sie auch

Das Programm eröffnet ihm die Möglichkeit, tief in die Kultur, Gesellschaft und Politik der Vereinigten Staaten einzutauchen. Finn Winter zeigt sich laut Pressemitteilung dankbar, von der Bundestagsabgeordneten Derya Türk-Nachbaur unter vielen engagierten jungen Menschen ausgewählt worden zu sein. „Es ist eine große Ehre, dieses Stipendium zu erhalten“, wird er in der Mitteilung der Bundestagsabgeordneten zitiert.

Kontakt zu Türk-Nachbaur halten

Auch während seiner Reise wird er den Kontakt zu Türk-Nachbaur halten, um von seinen Erfahrungen zu berichten. Bis Mai 2025 geht Finns Abenteuer, in dem er nicht nur die USA erkunden, sondern auch als Botschafter der deutschen Kultur auftreten wird. Finn wird in Indianapolis, Indiana, bei der gastfreundlichen Familie Burns leben, die bereits viele internationale Gäste beherbergt hat. Deanna, Ken und ihre Tochter Samantha freuen sich darauf, den deutschen Austauschschüler in ihr Familienleben zu integrieren und ihm ihre Stadt und Traditionen näherzubringen.

Amerikanische Kultur entdecken

Neben dem Schulbesuch bietet Indianapolis reichlich Gelegenheit, die amerikanische Kultur zu entdecken. Von historischen Stätten wie dem Conner Prairie History Park bis zum berühmten Indianapolis Motor Speedway – Finn Winter erwartet ein Jahr voller Erlebnisse.

„Ich freue mich unglaublich auf diese einmalige Chance, die Kultur und Lebensweise der USA aus erster Hand kennenzulernen“, erzählt er voller Vorfreude. „Es ist die perfekte Gelegenheit, neue Erfahrungen zu sammeln und internationale Freundschaften zu schließen.“

Brücken zwischen den USA und Deutschland bauen

Das Austauschprogramm verfolgt das Ziel, Brücken zwischen Deutschland und den USA zu bauen. Es fördert das Verständnis für die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systeme beider Länder. Für Finn Winter bedeutet dieses Jahr aber weit mehr als nur Sprachkenntnisse zu vertiefen: Er wird wertvolle interkulturelle Kompetenzen entwickeln, die ihn ein Leben lang begleiten.