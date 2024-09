Ein Angebot der Neckarquelle erleichtert die Öffentlichkeitsarbeit. Am Mittwoch, 18. September, findet dazu eine Info-Veranstaltung in Trossingen statt. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter aller örtlichen Vereine und Organisationen. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind noch möglich.

In Trossingen und Schura gibt es zahlreiche Vereine. Sie bieten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, der Bildung, der sportlichen Betätigung, der Brauchtumspflege, der Kreativität und noch vieles mehr.

Auch in der Berichterstattung der Neckarquelle nehmen die Vereine, Organisationen und Clubs breiten Raum ein – und das ist gut so.

Lesen Sie auch

Die Anzahl an Vereinen und Vereinigungen allerdings ist so stattlich, dass unsere Journalisten längst nicht mehr alle Versammlungen selbst wahrnehmen können. Auch freie Mitarbeiter für Vereinstermine zu finden, wird aktuell nicht einfacher.

Gezielte Unterstützung

Unsere Redaktion bietet deshalb konkrete und gezielte Unterstützung für die Vereine an. Wir laden Vereinsvertreter aus Trossingen und Schura zu einem Austauschabend am Mittwoch, 18. September, ein, bei dem unser Konzept für die Berichterstattung über Vereine und Organisationen vorgestellt wird.

Unsere Zeitungsmacher werden interessierten Vereinen und Gruppen zeigen, wie sie mit spannenden Themen aus ihren Organisationen am besten in die Zeitung kommen und so die größte Aufmerksamkeit für ihren Verein erzielen.

Plattform wird vorgestellt

Dazu gibt es online eine Info-Plattform für Vereine, Gruppen und Clubs, die auch Organisationen wie Kindergärten und Schulen weiterhelfen wird, wenn es um bessere Pressearbeit geht. Zusätzlich stellt die Neckarquelle den Vereinen ein Online-Angebot zur Verfügung, mit dem Vereinsberichte noch passgenauer verfasst und direkt an die Redaktion weitergeschickt werden können. So soll die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen unterstützt und erleichtert werden.

Wie genau das geht, warum uns die Vereinsarbeit ein echtes Anliegen ist und wie wir den engen Draht zu den Vereinen halten wollen, das möchten wir allen Interessierten der Vereine bei dem Informationstreffen gerne persönlich erläutern.

Hier gibt’s die Infos

Der Austauschabend

findet am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr im Vereinsheim der TG Trossingen in der Heinz-Mecherlein-Straße 20 statt. Ihre Anmeldung vor dem Veranstaltungstermin erleichtert uns und der TG Trossingen die Planung. Die Anmeldung senden Sie bitte per Mail an die Adresse redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de. Gerne ist aber auch eine kurzfristige Teilnahme ohne vorherige Anmeldung noch möglich. Während der Veranstaltung ist für Getränke und Snacks gesorgt. Für den offiziellen Teil ist eine Stunde eingeplant. Danach besteht die Möglichkeit zum Austausch mit der Chefredaktion und den örtlichen Redakteuren.

Das Portal

Unter www.schwabo.de/pressetipps gibt es praktische Tipps für Presseverantwortliche in den Vereinen, damit deren Arbeit leichter wird. Zudem stellen wir ein Online-Formular vor, mit dem Presseberichte direkt an die Redaktion gesandt werden können.

Das Kennenlernen

Daneben soll der Abend auch Zeit zum Austausch zwischen den Vereinen und unserer Redaktion bieten. Wir wollen hineinhorchen in Ihre Vereinswelt und auch Ihnen die Möglichkeit geben, die Personen hinter der Zeitung kennenzulernen. Wo drückt Ihnen der Schuh? Was bewegt Ihren Verein? Welche Themen und Geschichten aus Ihrer Organisation wären es wert, umfangreicher erzählt zu werden? Diese Fragen wollen wir klären.