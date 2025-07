Austausch über Herausforderungen: Landespolitiker besuchen die Lahrer Rubinmühle

Während des Rundgangs erläuterte Christopher Rubin die Arbeit seines Familienunternehmens. Es produziert mit 300 Mitarbeitern an vier Standorten in Baden und dem sächsischen Vogtland Flocken für den nationalen und internationalen Markt. Rubin führte durch die Flockenmühle, in der hauptsächlich Haferflocken, aber auch andere Getreideflocken produziert werden. Außerdem ging es durch die Extrusion, wo vor allem getreidebasierte Rohstoffe wie Mehle, Grieße oder Schrote zu Konsumentenprodukten wie Crispis, Flakes oder auch Fleischanaloge als Rohstoffe für vegane Burger weiterverarbeitet werden.

Das Getreide bezieht die Rubinmühle bevorzugt aus regionalem und ökologischem Anbau, heißt es in einer Pressemitteilung des Baden-Württembergischen Müllerbunds. In diesem Zusammenhang betonte Rubin im Gespräch mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Marion Gentges, Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Lahr und Ministerin der Justiz und für Migration, die heimische Erzeugung von Lebensmitteln für eine sichere Versorgung der Bevölkerung. Dem schloss sich Gentges an – und unterstrich dabei die Bedeutung der Mühlen: „Das Müllerhandwerk steht für die Verbindung von jahrhundertealter Tradition und technischer Innovation. Die Mühlen in unserer Region sind unverzichtbar für unser tägliches Leben.“

Dieser landwirtschaftlichen Produktion gegenüber steht die fortschreitende Ausweisung von Baugebieten. Hier sollte nach Meinung Rubins die innerörtliche Nachverdichtung und Nutzung von vorhandenem Wohnraum und bereits erschlossenen Flächen stets Vorrang vor der Neuerschließung haben. Gleichzeitig müsse man den Bürgern den Wert der heimischen Landwirtschaft und ihre Bedeutung für die Kulturlandschaft im Südwesten vermitteln. Dieser ginge weit über den Preis an der Ladentheke hinaus.

Rubin richtete Appell an die Kontrollbehörden

In Baden-Württemberg wird das Getreide in einer vergleichsweise kleinteiligen Landwirtschaft erzeugt. Rubin richtete einen Appell an die Kontrollbehörden, sich bei Überprüfungen von Getreideerzeugnissen auf die Einhaltung von Gesundheitsaspekten zu konzentrieren. Ein geringer Eintrag etwa von Spelzen oder Stroh in Getreiderohstoffen sei ernteabhängig nicht immer vermeidbar. Etwaige Abweichungen sollten pragmatisch und mit Augenmaß betrachtet werden. Die Lebensmittelproduzenten nähmen ihre Sorgfaltspflicht bei der Produktion und dem Handel von Lebensmitteln äußerst ernst, betonte Rubin, der auch Vorsitzender des baden-württembergischen Müllerbundes ist. Dieser vertritt die Interessen von 110 Mühlen im Land, vor allem von inhabergeführten kleinen und mittelgroßen Familienbetrieben.

Im Hinblick auf die Versorgung mit Getreide kritisierte Rubin dann die geplante Änderung der Gemeinsamen Marktordnung. Diese sieht für Landwirte die Möglichkeit vor, Getreideverträge mit einer Laufzeit von mehr als sechs Monaten mit dem Verweis auf gestiegene Produktionskosten zu kündigen. Dies würde nach Meinung Rubins zu Unsicherheit auf den nachgelagerten Stufen führen – von den Erfassern bis hin zur Lebensmittelproduktion. Denn damit wären Kosten und Preise für keinen Akteur kalkulierbar. Um dieses Risiko in den Griff zu bekommen, würden die Marktpartner mit Risikoabschlägen kalkulieren, was die Erzeugerpreise weiter drücken würde.

Die Rubinmühle

Die Rubinmühle ist ein traditionsreiches, inhabergeführtes Unternehmen. Seit 1684 befindet sich die Mühle im Familienbesitz. Sie ist ein bedeutender Hersteller hochwertiger Mühlenprodukte für die Lebensmittelindustrie, heißt es in der Pressemitteilung des Baden-Württembergischen Müllerbunds. Die Produkte sind klassische Getreideflocken und Mehlprodukte ebenso wie Extrudate, beispielsweise im Bereich pflanzlicher Ernährung. Die Rohstoffe stammen bevorzugt aus regionalem und ökologischem Anbau. Das Unternehmen beliefert Kunden in ganz Europa und darüber hinaus.