Eurodistrikt-Rat wählt Ortenauer Landrat Thorsten Erny in das Amt.

Einstimmig wählte der Rat des Eurodistrikts im Rahmen der letzten Sitzung des Jahres den Landrat des Ortenaukreises Thorsten Erny einstimmig zu seinem neuen Vizepräsidenten. Er folgt damit auf Frank Scherer, der mit dem Ende seines Mandats als Landrat auch aus den Gremien des Eurodistrikts ausgeschieden war.

Erny, der dem Eurodistrikt bereits seit 2015 als Ratsmitglied angehört, bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und betonte seine Freude auf die gemeinsame Arbeit in dem grenzüberschreitenden Gremium.

Lesen Sie auch

„Der Austausch und die Vernetzung zwischen den Menschen beidseits des Rheins liegen mir besonders am Herzen. Ob Bürgerinnen und Bürger, Familien oder Jugendliche – Ziel ist es, als Eurodistrikt Impulse zu setzen und ihnen allen eine starke Plattform für Begegnung und Zusammenarbeit zu bieten. Nur durch diesen grenzüberschreitenden Dialog können wir ein Miteinander schaffen, das nicht nur den Alltag der Menschen bereichert, sondern auch die Zukunft unserer Regionen nachhaltig stärkt“, so Erny in seinen Dankesworten.