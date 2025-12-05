Austausch mit Hangzhou: Das haben Schüler aus Lahr und Ettenheim in China erlebt

Das Lahrer Scheffel-Gymnasium und das Gymnasium Ettenheim organisierten einen Schüleraustausch mit Partnern in Hangzhou. Mit dabei waren so viele Jugendliche wie nie zuvor.
Mit 37 Schülern – so vielen wie noch nie – machte sich in diesem Herbst eine Gruppe des Lahrer Scheffel-Gymnasiums Lahr und des Gymnasiums Ettenheim auf eine zweiwöchige Reise nach China. Begleitet wurde sie von vier Lehrkräften. Der Austausch mit der Changzheng High School in Hangzhou feiert 2025 sein 20-jähriges Bestehen und wurde nach der coronabedingten Pause wiederbelebt.