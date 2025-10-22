Austausch in Welschensteinach: Vom Wehrdienst bis zum AfD-Verbot

Jugendliche diskutierten in Welschensteinach mit Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU). Die Politikerin wollte wissen, was den Nachwuchs bewegt.
„Was die Jugend bewegt“ war der Titel einer Veranstaltung mit der Ministerin der Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU). Die Ministerin sprach morgens noch in Berlin im Bundesrat und stand am Freitagabend den Jugendlichen in der Allmendhalle Welschensteinach Rede und Antwort. Wie Irmgard Spitz als Vorsitzende der CDU-Ortsgruppe Steinach-Welschensteinach erläuterte, hätten sich die Ortsverbände der Region nach der Bundestagswahl getroffen und festgestellt, dass die Jungwähler in erster Linie die politischen Ränder gewählt hätten.