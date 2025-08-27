Austausch eines Schachts: Schönbronn sitzt eine Nacht lang auf dem Trockenen

In ganz Schönbronn wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Wasser abgestellt. Grund ist der Austausch eines Übergabeschachts am Ortsausgang Richtung Wenden.

Normalerweise sind Schächte ziemlich unscheinbar – lediglich der Deckel ragt aus dem Boden. Am Ortsausgang von Schönbronn in Richtung Wenden wird derzeit eindrücklich deutlich, wie viel mehr darunter im Boden steckt. Genau dieser Teil, der Übergabeschacht, an dem das Wasser der Schwarzwaldwasserversorgung ins Wildberger Netz fließt, muss erneuert werden. Die Mitarbeiter des Wildberger Eigenbetriebs Wasserversorgung und ein Team der beauftragten Firma Flammer werden dafür vom 2. auf den 3. September eine Nachtschicht einlegen.

Die Umstrukturierung des Wasserleitungsnetzes bei Schönbronn und Effringen läuft, der erste Leitungsabschnitt ist bereits unter der Erde. Bei besagtem Schacht kommt die Leitung, die unter der bestehenden Straße mit einer Spülbohrung hindurchgezogen wurde, derzeit noch aus dem Boden. Der Grund: Damit die Leitung angeschlossen werden kann, muss der Schacht samt der Anschlussarmaturen und Bauteile gewechselt werden.

Im vorhandenen Schacht trifft das Fremdwasser des Zweckverbands Schwarzwaldwasserversorgung im Stadtgebiet ein. Es gibt aber derzeit keine Absperrarmatur, mit der Wildberg „den Hahn zudrehen“ könnte. Auch ein Wasserzähler soll im Zuge der Maßnahme nachgerüstet werden.

Zweckverband muss Wasser abstellen

Den bestehenden Schacht gegen einen neuen, passend dimensionierten auszutauschen, ist eine herausfordernde Aufgabe. Beim Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung muss das Wasser abgestellt werden, erst dann können die Firma Flammer und die Mitarbeiter des Eigenbetriebs die Leitungen am Schacht kappen und das gesamte Betonbauwerk aus dem Boden hieven.

Ist dieser Part geschafft, wird eine neue Anschlussstelle mitsamt neuem Schacht eingesetzt. Die neue Leitung kann daran direkt angeschlossen werden. Beim Zweckverband heißt es dann wieder „Wasser marsch“. Für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs bedeutet das aber noch lange keinen Feierabend. Sie müssen im Anschluss durch ganz Schönbronn gehen und die Leitungen spülen.

Feuerwehr sorgt für Licht

Der Austausch des Schachts und das Nachspülen der Leitungen dürften jeweils mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Feuerwehr unterstützt die Stadt bei dieser Maßnahme: Sie stellt einen Leuchtballon zur Verfügung, der für das notwendige Licht sorgen wird.

Mitten in der Nacht ist der beste Zeitpunkt für solch ein Vorhaben, da waren sich die Beteiligten einig. Die Einschränkungen für die Bevölkerung sollen so gering wie möglich gehalten werden, erklärt Christoph Lochner, Wildbergs Wassermeister. Man habe versucht, auf Berufstätige, Menschen im Schichtbetrieb und jene, die zuhause sind, Rücksicht zu nehmen.

Arbeiten dauern mehrere Stunden

Schließlich fiel die Wahl auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 2. auf 3. September. Ab 23 Uhr wird das Wasser dafür in ganz Schönbronn abgestellt. Voraussichtlich werden die Arbeiten vier bis fünf Stunden dauern, anschließend beginnt das Spülen der Leitungen.

Beim ersten Aufdrehen des Hahns nach der Umsetzung kann das Wasser trüb sein oder sprudeln. Das kommt daher, dass beim Durchspülen Sauerstoff ins Wasser gemischt wird. Diese Lufteinschlüsse sind allerdings kein Grund zur Sorge. Bürger sollen das Wasser einfach kurz laufen lassen, bis sich die Farbe normalisiert hat. Die Wasserqualität wird sich durch den Anschluss der neuen Leitung nicht ändern. Diese geht ohnehin erst in Betrieb, wenn der neue Hochbehälter gebaut und im Einsatz ist. Wasserhärte, Nitratwerte und dergleichen bleiben also unverändert.