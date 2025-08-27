Austausch eines Schachts: Schönbronn sitzt eine Nacht lang auf dem Trockenen

In ganz Schönbronn wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Wasser abgestellt. Grund ist der Austausch eines Übergabeschachts am Ortsausgang Richtung Wenden.
Normalerweise sind Schächte ziemlich unscheinbar – lediglich der Deckel ragt aus dem Boden. Am Ortsausgang von Schönbronn in Richtung Wenden wird derzeit eindrücklich deutlich, wie viel mehr darunter im Boden steckt. Genau dieser Teil, der Übergabeschacht, an dem das Wasser der Schwarzwaldwasserversorgung ins Wildberger Netz fließt, muss erneuert werden. Die Mitarbeiter des Wildberger Eigenbetriebs Wasserversorgung und ein Team der beauftragten Firma Flammer werden dafür vom 2. auf den 3. September eine Nachtschicht einlegen.