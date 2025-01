Günther-Martin Pauli sucht seit Jahren den Austausch mit mit islamischen Gemeinden im Zollernalbkreis. Kürzlich war er in der Fatih-Moschee.

Landrat Günther-Martin Pauli, Sozial- und Rechtsdezernent Georg Link sowie Sanel Dacic vom Migrationsbeirat haben sich mit Vertretern der Gemeinden in der Balinger Fatih-Moschee ausgetauscht.

„Der Besuch in Balingen war der Auftakt einer Reihe von Gesprächen mit islamischen Gemeinden im Zollernalbkreis. Diesen Austausch mit Vertretern der Moscheevereine pflegt Landrat Pauli seit 17 Jahren“, heißt es in einer Mitteilung.

Debatte über Bildung, Ausbildung und Integration

Neben der Verständigung zwischen den verschiedenen Kulturen dient er laut Mitteilung dazu, aktuelle Themen aufzugreifen sowie anstehende Vorhaben in den Gemeinden zu besprechen. „Uns ist wichtig, mit allen Menschen im Zollernalbkreis in Verbindung zu sein. Miteinander zu reden ist allemal besser als übereinander“, so Landrat Pauli.

In der Fatih-Moschee stellte Caver Celik das Projekt eines neuen Gemeindezentrums vor, für das sich die rund 200 Mitglieder mit türkischen Wurzeln seit vielen Jahren engagieren.

Diskutiert wurde zudem über Bildung, Ausbildung und Integration. Landrat Pauli und Dezernent Link warben dafür, die politischen Mitspracherechte aktiv zu nutzen und bestärkten die Gemeindemitglieder darin, selbst auf kommunaler Ebene in politischen Gremien, in Rettungsdiensten und Vereinen ehrenamtlich mitzuwirken.