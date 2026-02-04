Austausch bei Heco In Sulgen: CDU will mehr Verlässlichkeit in der Politik

Die CDU lud zu einer Dialogveranstaltung im Logistikzentrum von Heco Schrauben ein. Als hochkarätige Gäste waren Stefan Teufel, Nicole Razavi und Philipp Gross zu Gast.
Die Zukunft des ländlichen Raums hängt aus Sicht der CDU maßgeblich von der Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums ab. Nur wenn Menschen – insbesondere junge Familien und Fachkräfte – in ihrer Heimat bauen, wohnen und arbeiten könnten, bleibe die Region dauerhaft attraktiv und leistungsfähig. Vor diesem Hintergrund habe der CDU-Kreisvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, Stefan Teufel zur Dialogveranstaltung bei der Heco-Schrauben GmbH & Co. KG eingeladen.