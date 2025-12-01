Ausstieg beschlossen: Nagold will nicht mehr Fairtrade-Stadt sein

Das Thema Fairtrade ist aktueller denn je. Dennoch will die Stadt Nagold künftig nicht mehr Fairtrade-Town sein und verzichtet auf eine Rezertifizierung. Das sind die Gründe.
Der eine kommt, der andere geht. In diesen Tagen erst, ist der Landkreis Calw als Fairtrade-Kreis ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung durch Fairtrade-Deutschland sei eine „Anerkennung für den Einsatz des Landkreises, faire Handelsbedingungen zu fördern und Nachhaltigkeit aktiv zu leben“, heißt es auf der Homepage des Landkreises.