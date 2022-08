Ausstellung in Freudenstadt

5 Ein Mensch im Querschnitt – für die Besucher ein freier Blick ins Innere des Körpers. Foto: Jansen

Bei der Ausstellung "Der menschliche Körper" können Besucher unter anderem echte Herzen, Embryonen und eine abgezogene Menschenhaut sehen.















Link kopiert

Freudenstadt - Einen Blick in den menschlichen Körper werfen – das können Besucher an diesem Wochenende im Kurhaus bei der Ausstellung "Der menschliche Körper – Lernen von den Toten". Zu sehen sind sowohl komplette Menschen als auch einzelne Organe.

So können die Besucher einen kompletten Magen-Darm-Trakt ansehen. In schlängelnder Bahn zieht sich der Dünndarm, darüber ist der Magen. Direkt daneben sind Leber und Lunge ausgestellt: Das Exponat der Bronchien mit Luftröhre und Kehlkopf wirkt wie die verästelten Wurzeln eines Baumes. Auf einem Tisch liegt eine halbe, abgezogene Haut – ledrig und glatt wirkt sie.

Es gibt Arme und Beine mit Muskulatur, trocken konservierte Geschlechtsorgane, Herzen, ein Nervensystem und Gehirnquerschnitte sowie ein Skelett. Infotafeln informieren über die Organe, aber auch über Krankheiten wie Schlaganfall oder Brustkrebs.

Komplette Menschen sind die Ausnahme

Ganze Menschen sind in der Ausstellung eher die Ausnahme. Beim Eintreten ist ein Mann aufgebaut, sein fasriger Körper wirkt trocken. Auch Embryonen in unterschiedlichen Stadien gibt es. Schon im vierten Schwangerschaftsmonat haben sie dunklen Haarflaum.

Die Besucher, die sich bereits in der ersten Stunde nach der Eröffnung am Freitag eingefunden haben, gehen dicht an die Exponate heran, betrachten sie von allen Seiten. Auch Kinder sind da. Die Ausstellung hat als Ziel, Anatomie zu vermitteln und einen Blick auf den Menschen zu ermöglichen, der sonst nur Medizinstudierenden vorbehalten sei.

Besonders der Unterschied zwischen einer gesunden und einer Raucherlunge beschäftigt die Besucher: "Das müssen wir Vater zeigen", sagt eine Frau, ein Mann erklärt seiner Begleitung: "So sieht deine Lunge aus." Beide Ausstellungsstücke können mithilfe einer Pumpe aufgeblasen werden – auch hier wird der Unterschied zwischen der gesunden, fleischig roten Lunge und der grau verfärbten, mit ungesund wirkenden Flecken behafteten Raucherlunge deutlich: Erstere bläht beide Lungenflügel weit auf, die Luft reicht beim "Ausatmen" länger als in der Raucherlunge.

Schweinelunge ist der des Menschen ähnlich

Tatsächlich handelt es sich hier nicht um Menschenlungen: "Es gibt tausende Menschen, die auf eine Spenderlunge warten", erklärt Mitarbeiter Robert Römer. "Das sind frische, präparierte Schweinelungen, das Schwein ist dem Menschen genetisch auch am ähnlichsten." Rauchen musste allerdings kein Schwein: die Raucherlunge wurde eingefärbt und der Effekt beim Rauchen mit einem kleinen Loch hergestellt . Direkt daneben sieht man die menschliche Lunge im Vergleich: weiß die gesunde, steinern grau die kranke.

Auch andere Krankheiten werden gezeigt: durch Tuberkulose geschädigte Darm- und Lungenstücke, ein Kropf und Krebs. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag besucht werden, sie ist an diesem Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, für Schüler sowie Studenten zehn Euro und für Kinder bis sechs Jahre fünf Euro.