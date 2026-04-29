Ausstellung zum Bauernkrieg: Als in Dornstetten der Aufstand tobte

Die Ausstellung „501 Jahre Bauernkrieg zwischen Schwarzwald und Neckar“ wird bis Ende Juli im Dornstetter Heimatmuseum gezeigt. Schon die Vernissage stieß auf großes Interesse.
Der Vorsitzende des Heimat- und Museumsverein Dornstetten, Glatten, Schopfloch und Waldachtal, Andreas Ammer, begrüßte neben zahlreich an der Geschichte interessierten Bürgern auch Bürgermeister Bernhard Haas sowie den Leiter des Kreisarchivs, Louis-David Finkeldey und dessen Kollegin Margarete Nübel – sie hatte Buchexemplare zur Vertiefung des Themas mitgebracht – zur Vernissage.