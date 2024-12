Wentzingerhaus in Freiburg ist noch bis Ende Dezember geöffnet

1 Das Wentzingerhaus auf dem Freiburger Münsterplatz kann noch bis Ende Dezember besichtigt werden. Foto: Bernhard Strauss

Die Außenstelle des Museums für Stadtgeschichte zieht nach 30 Jahren zurück ins Augustinermuseum.









Link kopiert



Das Museum für Stadtgeschichte wurde 1994 als Außenstelle des Augustinermuseums im Wentzingerhaus am Münsterplatz eröffnet. Nun geht es retour: Bald zieht die stadtgeschichtliche Sammlung in das erste Obergeschoss des neu sanierten Konventgebäudes am Augustinerplatz ein, teilt die Stadt mit.