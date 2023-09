Marion Danner wird bei ihrer Ausstellung in der Sternenberghalle fünf große Themenbereiche vorstellen: Trauer, abstrakte, dekorative Kunst, Schwarzwald und Bilder querbeet. Große, kleine, abstrakte und plastisch realistische Bilder: Danner verfügt über ein großes und vor allem vielfältiges Spektrum ihrer Modeling-Clay-Art. Einer Kunstform, die sie für sich entwickelt hat.

Auf dem Tisch in ihrem Atelier liegt ein Bild in Herzform: Rot ist der Hintergrund und die Struktur des Herzens gleicht einem Fingerabdruck. Plastische Formen entstehen in ihren Bildern über eine besondere Textur von Gips. Filigran, teilweise mit dem Zahnstocher, trägt sie die Schichten auf und gibt ihren Bildern etwas Greifbares, erklärt sie gegenüber unserer Redaktion. Seit neun Jahren entwickelt sie diese Kunst für sich weiter. Im Atelier in Friesenheim stehen Leinwände, Gips, Acryl, Spachtel und Pinsel immer griffbereit. Wenn es sie packe, gehe sie dran. Über den Gebrauch von Farbe und Gips meinte sie: „Manchmal nehme ich einfach was mir gerade in die Finger kommt.“ Sie lasse sich leiten von ihren Empfindungen und von ihrer Lust auf die Gestaltung von Kunst.

Woher sie ihre Ideen nimmt? „Wenn ich das wüsste“, sagte die 34-Jährige und ergänzte: „Es ist einfach in mir und ich will mich auch nicht auf eine besondere Stilrichtung festlegen.“ Nur ein Element zieht sich auf ihren Bildern einem roten Faden gleich durch: Der Gips. Dessen Konsistenz sei ihr Geheimnis. Dass der Gips manchmal aussehe wie ein pastoser Farbaufstrich bleibe eine Entwicklung. Angesprochen auf die eigene kreative Entwicklung und den einen Moment, der sie in die Entwicklung brachte, erklärte Künstlerin Danner unserer Zeitung: „Kreativ bin ich von Kindesbeinen an.“

Kunst mit Modelliermasse liegt Marion Danner besonders am Herzen

Aber die Werke mit Gips habe sie vor neun Jahren angefangen. „Kunst mit Modelliermasse, das ist mein Ding“, sagte sie sehr überzeugt. Das sei ihre konsequente Handschrift, auf die sie großen Wert lege.

Ihr Kunst sei so vielfältig wie das Leben. Aus dieser Vielfalt heraus bringe sie jetzt Werke der vergangenen Monate in die Sternenberghalle. Ihre Freude und ihre Heiterkeit drücke sie oft in kräftigen Farben aus. Herzen entstehen in unterschiedlichen Schattierungen und Darstellungsformen. Auch Trauer und Vergänglichkeit werden in den Werken thematisiert.

Neben dem Herzen, „das alles umfasst, was man liebt“, so Marion Danner, zeigt sich als weiteres Lieblingsmotiv die Pusteblume. Eine kurze Bewegung und die Vollendung der knapp 300 Schirmchen löst sich in Windeseile auf. Danner probiert sich stets auf Neue aus. Beim Besuch unserer Zeitung liegt etwa eine runde Platte noch unberührt im Atelier herum. Die Farbe werde sich direkt aus der Stimmung heraus entwickeln, so Danner. Wann das sein wird, das bleibt der Stimmungslage der Künstlerin vorbehalten. „Der Impuls kommt aus der Vielfalt des Lebens“, sagte sie.

Danner ist gelernte medizinische Fachangestellte im Klinikum Lahr und seit 2008 dort als Sekretärin tätig. Nebenberuflich absolviert sie aktuell die Weiterbildung zur Kunsttherapeutin.

Vernissage und Öffnungszeiten der Ausstellung

Begleitet wird die Vernissage am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr von Laudator Harald Brodoefel – Marion Danners Chef und Chefarzt der Radiologie am Klinikum Lahr. Bürgermeister Erik Weide eröffnet die Ausstellung. Der Musiker Jan Gines Alvarez, ein Künstler und Musiker, der bereits selbst eine eigene Ausstellung bei der Nova hatte, wird die Vernissage am Freitagabend musikalisch umrahmen. Der Eintritt zur Vernissage und zur Ausstellung am gesamten Wochenende ist frei. Die Kunstwerke können während der Öffnungszeiten der Nova am Samstag, 16. September, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr in der Sternenberghalle, Mehrzweckraum III, besichtigt werden. Weitere Infos zur Künstlerin gibt es auf ihrer Website www.modelingclayart.com, auf Instagram @modeling_clay_art_89 oder per E-Mail an modeling-clay-art@web.de.