Ausstellung, Vorführungen und Festbetrieb: Das ist beim Tag der Feuerwehr 2024 in Villingen alles geboten

Am Wochenende lädt die Feuerwehr Villingen zum Tag der Feuerwehr ein. Besucher erwartet am Samstag und Sonntag ein spannendes Programm mit Vorführungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen rund um die Arbeit der Feuerwehr. Bereits am Freitagabend ist Party angesagt.

Am kommenden Wochenende, ist es wieder soweit: Die Abteilung Villingen der Feuerwehr Villingen-Schwenningen lädt zu ihrem Tag der Feuerwehr ein. Am Samstag, 21. September, und Sonntag, 22. September, erwartet die Besucher rund um das Gerätehaus in der Josefsgasse ein spannendes Programm rund um die Arbeit und den Einsatz der Feuerwehr.

Bereits am Freitagabend, 20. September, ab 20 Uhr startet das Festwochenende mit der legendären Löschwasser-Party, die auch am Samstagabend, ab 21 Uhr nochmals für Stimmung sorgen wird. Die Abteilung Villingen organisiert dieses Event komplett in Eigenregie – und das neben ihren regulären Aufgaben.

Lesen Sie auch

Programm-Highlights am Samstag und Sonntag sind unter anderem spannende Vorführungen von Rettungseinsätzen, Ausstellungen der Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstungen sowie informative Stationen, an denen Interessierte mehr zur Jugendfeuerwehr und zum Spielmannszug erfahren können. Auch für die jüngsten Gäste gibt es ein abwechslungsreiches Programm, mit Mitmachaktionen und einer Hüpfburg. Kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Getränke sorgen für das leibliche Wohl.

Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr

„Wir freuen uns sehr, der Bevölkerung mit diesem Fest Einblicke in unsere Arbeit zu ermöglichen“, so der Abteilungskommandant der Feuerwehr VS-Villingen, Robert Friedrich. „Unsere Feuerwehrleute sind alle ehrenamtlich tätig, das heißt, sie leisten ihren Dienst zusätzlich zu ihrem regulären Beruf. Das verlangt ein hohes Maß an Engagement und Zeitaufwand. Der Tag der Feuerwehr bietet uns die Gelegenheit, unsere Arbeit vorzustellen und gleichzeitig Danke zu sagen – sowohl an die Einsatzkräfte als auch an die Bürgerinnen und Bürger, die uns tagtäglich unterstützen.“

Auch eine Rutsche ist für die kleinen Besucher installiert worden. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Die Feuerwehr Villingen-Schwenningen ist stolz auf ihre ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die Tag und Nacht bereitstehen, um Brände zu löschen, technische Hilfe zu leisten und in Notsituationen zu helfen. Ohne dieses Engagement wäre der Brandschutz und die Sicherheit in der Region nicht in dieser Form gewährleistet, zeigt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung auf.

„Der Eintritt zum Tag der Feuerwehr ist frei, und alle Bürger sowie Gäste der Stadt sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern und mehr über unsere Arbeit zu erfahren“, so die Feuerwehr.

Zeitplan für den Tag der Feuerwehr

Freitag

Löschwasser-Party ab 20 Uhr

Samstag

Tag der Feuerwehr ab 10 Uhr, Vorführung Jugendfeuerwehr um 13 Uhr, Vorführung Höhenrettungsgruppe um 14.30 Uhr, Löschwasser-Party ab 21 Uhr

Sonntag

Tag der Feuerwehr von 10.30 Uhr bis 20 Uhr, 11.30 Uhr Unterhaltung mit den Stadtharmonisten, 13 Uhr Vorführung Jugendfeuerwehr, 14.30 Uhr Vorführung Strahlenschutzeinheit