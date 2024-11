Ausstellung von Peter Renz in Schramberg: Holz, Stahl und Wolle fügen sich zu einer starken Gesamtkomposition

Ausstellung von Peter Renz in Schramberg

1 Ulrich Bauknecht (links), Evelin und Carsten Kohlmann begutachten die Ausstellung. Foto: Fritsche

Wie lassen sich Skulpturen aus Holz und Stahl zusammen mit wertvollen Orientteppichen in Szene setzen und eine gesamtkünstlerische Wirkung entfalten? Peter Renz hat mit seiner 75. Ausstellung diesen Versuch gewagt.









Lange und aufwendig vorbereitet wurde am Freitagabend die Ausstellung „Holz – Stahl – Wolle“ in der Majolika eröffnet und rund 250 eingeladene Gäste zog es dort hin. „Wenn Peter Renz ruft, kommen Gott und die Welt. Das zeigt, dass seine Ausstellungen Magnete sind für die Stadt Schramberg als Kunststandort“, stellte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrem Grußwort fest.