1 Bei der Vernissage sahen sich die Besucher im Ettenheimer Rathaus Mario Graus Werke interessiert an. Foto: Decoux

Mario Grau zeigt in der Reihe „Kunst im Rathaus“ seine Bilder. „Time for Change“ heißt der Titel der Ausstellung, die am Mittwoch eröffnet wurde und bis 30. Juni in Ettenheim zu sehen ist.









Der 33-jährige Künstler ist seit vielen Jahren künstlerisch tätig. 2015 zeigte er seine Bilder erstmals in der Öffentlichkeit. In Rastatt war seine erste Ausstellung. Mario Grau wohnt in der Nähe von Stuttgart, wo er ein Atelier betreibt. Hauptberuflich ist er als Papiertechnologe tätig.

Die Idee, die sich hinter dem Namen „Time for Change“ verbirgt, soll den Besucher dazu ermutigen, etwas Neues zu beginnen, um vom Alten loszulassen. Grau verwendet für seine Arbeiten meist Acrylfarben auf Leinwand oder Ölfarben. Auch macht er „Digital Art“. Seine Bilder gehen teilweise ins dreidimensionale. Aus Recyclingmüll, wie beispielsweise Kartonagen oder alten Holzplatten schafft er 3 D-Bilder. Aber auch mit Wolle, Strukturpaste und Toilettenpapier ist er kreativ und schafft mit den Materialien eindrucksvolle und großformatige Bilder.

Einige Werke sind mit Sprühfarbe entstanden

Einige seiner Werke sind komplett mit Sprühfarbe entstanden. „Am liebsten mache ich meine Zahnstocher Bilder“, erzählt Grau. Da sie sehr zeitaufwendig sind, gestaltet er mit dieser Technik hauptsächlich Bilder von Kundenaufträgen. Ich bin bis zu einem Jahr mit einem Bild beschäftigt, wenn ich das gesamte großformatige Bild akribisch mit Zahnstochern ausfülle, so Grau.

Mit dem Bild eines VW-Busses verbindet der Künstler Mario Grau eine ganz persönliche Geschichte. Foto: Decoux

Ins Auge sticht dem Besucher im Rathaus sein kunterbuntes- und lebensfrohe Bild eines VW-Busses. Die Idee dazu entstand 2018 im Urlaub in Sizilien. Grau verbindet damit Lebensfreude, Reisen und Familie. Außerdem ist Grau bekennender VW-Fan und hat mit seinem Buch „Volkswagen“ die Modelle gemalt und gezeichnet und möchte den Leser in Nostalgie schwelgen lassen. Jeder Volkswagen-Fan habe eine Geschichte zu erzählen, so Grau und seine Geschichte ist die Begeisterung, die er schon seit Kindheitstagen für diese Fahrzeuge besitzt.

Obwohl Grau in der Kunstszene kein Unbekannter ist, hat er sich in Ettenheim beworben, um dort bekannter zu werden. Er plant gerade, sich in der Nähe niederzulassen.

Auftritte im Fernsehen

2020 wurde Grau mit dem „High Performance Award“ in der Kategorie Kunst ausgezeichnet. Außerdem hatte er mehrere TV-Auftritte. Seine Kunst wurde mehrfach in diversen Magazinen porträtiert.