Ausstellung von Lahrer Künstler: Diese Bilder gibt es ab jetzt im Büro des OB zu sehen

Im Rathaus stellt der Lahrer Jan Gines Alvarez seine Kollektion „Mujeres en tinta“ aus – und verwandelt die Räume der Verwaltung bis Juni in eine Galerie voller Farbe und Emotion.
Es ist eine recht ungewöhnliche Kombination, die sich den Besuchern der Vernissage im Rathaus darbietet – bunte, deckenhohe Gemälde mit Farbklecksen in einem aufgeräumten, schlichten Verwaltungsgebäude. Bis Juni hängen im Büro des OB, seines Vorzimmers und in der Säulenhalle die Bilder von Jan Gines Alvarez, einem Lahrer Künstler. „Mujeres en tinta“ nennt sich seine Kollektion, auf Deutsch „Frauen aus Tinte“.