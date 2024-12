Ausstellung von Catherine Goursolas: Verein zeigt Bilder aus Lahrs Partnerstadt

1 Die französische Künstlerin Catherine Goursolas hat sich in die Lahrer Ausstellungsräume verliebt. Foto: Haberer

In den Ausstellungsräumen von L’art pour Lahr präsentiert die französische Künstlerin Catherine Goursolas aus Dole ihre Werke. In ihren Bildern spielt sie mit einer verschleierten Zweideutigkeit. Zu sehen ist „Paysage Fragmentaires“ bis Anfang 2025.









In der Kultursaison 2022/23 zählte sie zu den Kunstschaffenden aus Lahrs Partnerstadt Dole, die mit ihren Bildern die Risse in den Wänden des oberen Foyers im Lahrer Parktheater kaschiert haben. Catherine Goursolas, die ursprünglich aus den Großraum Bordeaux, an der Westküste Frankreichs gelegen, stammt, hat sich damals auf Anhieb in die Ausstellungsräume des Kunstvereins L’art pour Lahr verliebt, wie sie berichtet. „Hier will ich ausstellen“, hat sie sich damals gesagt – und ganz offiziell die Bewerbung für eine Einzelausstellung eingereicht.