Ausstellung von Art Flux in Villingen: Besucher können selbst kreativ werden

Unter dem Motto „Fusion und Vision“ öffneten die Künstlerinnen und Künstler von Art Flux an den vergangenen beiden Wochenenden in der Villinger Rietstraße ihre Türen. Bereits zum achten Mal luden sie Kunstbegeisterte sowie Neugierige ein, die pulsierende Vielfalt der Kunst in ihrer ganzen Bandbreite zu entdecken.