Ausstellung „Stuttgart – Afghanistan“: Schwäbisches Sauerkraut in Kabul

1 Ein Siemens-Mitarbeiter radelt 1950 durch Kabul – Zeichnung von Abdul Ghafur Breshna. Foto: Breshna Foundation for Culture

Das Linden-Museum wagt ein besonderes Experiment. Die neue Sonderschau „Stuttgart – Afghanistan“ wurde von einer bunten, vielstimmigen Truppe entwickelt. Was taugt das?









Am Geld sollte es in diesem Fall nicht scheitern. An sich kostet der Eintritt in die neue Ausstellung im Linden-Museum zwölf Euro. Wem das zu viel ist, hat bei einem solidarischen Preismodell die Wahl und kann auch zehn oder nur einen einzigen Euro bezahlen. Aber auch wenn man aus Solidarität großzügige zwanzig Euro berappen sollte, bekommt man in der neuen Sonderausstellung für sein Geld sehr, sehr viel geboten – sogar mehr, als man bei einem einzigen Besuch aufnehmen kann. Das Thema: „Stuttgart – Afghanistan“.