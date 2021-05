Ausstellung "Seebrücke" in VS

2 Schöne Bilder von einem grausamen Ort am Bauzaun sollen die Passanten wachrütteln. Foto: Sebold

Eine Wanderausstellung über das Flüchtlingscamp in Moria soll auch in Villingen und Schwenningen wachrütteln.

Villingen-Schwenningen - Nachdem die Wanderausstellung "Fotografien aus Moria" von Alea Horst bereits seit Dezember 2020 in mehreren Städten Station machte, wollte die lokale Gruppe "Seebrücke VS" die Ausstellung auch für die Bevölkerung am Samstag in Villingen und am Sonntag in Schwenningen zugänglich machen.

Alea Horst stammt aus dem Taunus und ist eigentlich Hochzeitsfotografin. Durch ihre vielen Besuche im Flüchtlingslager Moria geprägt, möchte sie mit ihren Bildern wachrütteln und bei ihren Mitmenschen den Wunsch erzeugen, dass etwas gegen das Elend getan wird. "Hinschauen, wenn andere wegschauen", lautet ihr Lebensmotto.

Schöne Bildervon einem grausamen Ort

Die an einem Bauzaun angebrachten, liebevoll in den Fokus gestellten Bilder von spielenden Kindern und Alltagssituationen täuschen bewusst über die tatsächlichen Lebensumstände der Bewohner des Flüchtlingscamps Moria hinweg.

Der Sprecher der Seebrücke VS, Patrick Rösgen erklärt dazu: "Alea Horst hat die Fotografien bewusst für diese Wanderausstellung ausgewählt und wollte gerade ›Schöne Bilder von einem grausamen Ort‹ der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, um so auch in diesem Kontext die Lebensfreude der im Lager Moria lebenden Menschen sichtbar zu machen." Patrick Rösgen ergänzt weiter, dass gerade die gewohnt grausamen Bilder aus dem Flüchtlingscamp Moria sowieso immer wieder in den Nachrichten zu sehen waren.

Bilder sprechen mehr als Worte und hinterlassen einen bittersüßen Beigeschmack.

Ab und zu bleiben Menschen am Bauzaun stehen und betrachten die Fotografien. Eine Passantin stellt fest, "Trotz aller Widrigkeiten in unserem Leben, wird einem jetzt gerade wieder bewusst, dass wir eine Menschengemeinschaft sind und dass wir nicht vergessen sollten, uns gegenseitig zu unterstützen. Auch über Grenzen hinweg."

Die Mitglieder der lokalen Gruppe Seebrücke VS, die sich zum Gemeinderatsbeschluss "Sicherer Hafen" im Herbst 2019 gebildet hatte und derzeit etwa 20 Mitglieder umfasst, plant weitere Aktionen, um so in der Bevölkerung das Bewusstsein für die katastrophalen Zustände im Flüchtlingscamp Moria wach zu halten.