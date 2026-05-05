Ausstellung Rathausgalerie: Belgien, Basel, Hechingen – Gabrielle Lilly Kleiner-Ziegler malt Reisen

Kräftige Farben, besondere Stimmungen und sinnliche Momente bietet die neue Kunstschau unter dem Titel „analog“ im Hechinger Rathaus, die an diesem Freitag, 8. Mai, eröffnet wird.
Ein Hauch des Kunstvereins Hechingen, als er noch richtig lebendig war, weht am Freitagabend durch das Rathaus der Zollernstadt: Hans-Jürgen Kleiner, einst Vorsitzender der Vereinigung, macht die Musik zur Ausstellungseröffnung seiner Frau. Aber aufgepasst: Anders als üblich, beginnt die Vernissage bereits um 17 Uhr. Das könnte zusammenhängen mit dem Freitagabendmarkt, in dessen Trubel man sich nach der Rathausgalerie stürzen kann.