Podium Kunst: Im Schramberger Schloss geht es in einer Ausstellung um Vögel

Im Schramberger Schloss geht es in einer Ausstellung um Vögel

1 Frank Altmann und Rémy Trevisan (von links) vor einer der Versuchsanordnungen für Spatzen und Sperlinge Foto: Bornschein

Podium Kunst lädt zur Vernissage seiner Ausstellung „Von Spatzen und Sperlingen – Objekte und Malerei“ ins Kulturzentrum Schloss ein. Die Vernissage ist am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr.









„Wie würde ein Vogelhaus gestaltet von Piet Mondrian oder Wassily Kandinksy aussehen? Und was würden die Vögel davon halten?“, solche und andere Fragen können einem bei den geometrisch-technischen Konstruktionen von Frank Altmann schon in den Sinn kommen, heißt es in einer Pressemitteilung von Lars Bornschein für Podium Kunst.