Ausstellung mit Fotokunst: So hat man Lörrach noch nicht gesehen

Zehn Fotografen aus Lörrach und der Schweiz stellen in der Galerie „Regardez“ aus. In Kürze folgt eine Werkschau in der Lörracher Humboldtstraße. Was es dort zu sehen gibt.

Es sind Lörracher Perspektiven, die man so noch nicht gesehen hat. Der Fotograf und Filmer Jacek Berezowski hat eine eigene Youtube-Sendung über das Thema Fotografie. Darin zeigt er seine Sichtweise auf das Medium, wie er sich den unscheinbaren Dingen des Alltags widmet und auch Bilder von Lörrach mit faszinierenden Perspektiven seiner Heimatstadt. Dies wird in einer Koje der aktuellen Ausstellung „Bilderflut“ in der Galerie „Regardez“ gezeigt.

Fasziniert ist der Fotograf seit einiger Zeit vom mythologisch aufgeladenen Motiv des Raben, mal aus der Nähe, mal mit dem Weitwinkel fotografiert. Die Vögel besitzen für ihn etwas Geheimnisvolles: Sie wirken zugleich wachsam und gelassen, elegant und unnahbar. In der Schwarz-Weiß-Fotografie entfalten sie eine besondere Präsenz. Berezowski hat schon einmal in der Galerie „Regardez“ ausgestellt.

Zehn ambitionierte Fotografen

Insgesamt zehn ambitionierte Fotografen, die sich regelmäßig zum Austausch treffen, haben sich in den Galerieräumen zusammengetan, um erstmals gemeinsam auszustellen. Die Band- und Stilbreite ist dabei groß.

Akrobat, fotografisch festgehalten von Thomas Zeyner Foto: Gabriele Hauger

So zeigt sich der Lörracher Thomas Zeyner fasziniert vom Zirkusauftritt eines sich schlangenartig verbiegenden Akrobaten und lichtete diesen mehrfach, auch als Montage, ab. Zudem zeigt er farblich überbordende Makro-Aufnahmen von Insekten im Landeanflug auf schillernde Blüten und Knospen unter dem Titel „Life on a plant“.

Infrarot-Aufnahmen von Alfred Escher widmen sich der menschenleeren Umgebung. Basel, der Grüttsee, die Wiese, der Nonnenmattweiher: Sie alle präsentieren sich im surrealistischen Hell-dunkel-Kontrast – ruhige, zuweilen melancholische Bildwelten.

Porträt von Begegnungen in Afrika von Silvia Elz Foto: Gabriele Hauger

Aline Schmidt ist mit collagenartigen Gegenüberstellungen vertreten, stillen Details, oft aus der Architektur. Die Verbindung zwischen den jeweils zwei Bildern basiert auf Komplementarität, Gegensätzlichkeit, formeller oder grafischer Ähnlichkeit. Aus zwei Bildern entsteht durch ihre Kombination ein drittes. Neben Frauenporträts von Sabine Honeck, die Ästhetik, Sinnlichkeit und Persönlichkeit vereinen, sind Porträts von Menschen aus Afrika ausgestellt, denen die Schweizerin Silvia Elz bei ihren Reisen zu Umweltprojekten begegnete.

Faszinierende Gesichter und Landschaften

Eindrücklich sind die faszinierenden Gesichter betagter Menschen aus dem Wiesental von Matthias Frommherz. Die Fotografien basieren auf Hebels Nachlass, der seit 1972 dazu anregte, die zwölf ältesten „Manne“ zu ehren. Diese Tradition führt Frommherz mit seinen Fotos weiter.

Aufnahmen von Musikern als Hommage an den Blues von Rolf Heesel sowie Details aus der Völklinger Hütte wie Schrauben, Rost und Ketten, der Blick auf eine vergangen Industriekultur, von Henrike Borbet ergänzen die Fotografen-Schau.

Und dann sind da noch die Strandaufnahmen vom Galeristen Walter Schmitt. Er befragte auf einer Nordseeinsel Strandurlauber, ob er sie ablichten dürfe – mit meist positiver Resonanz. Und so sehen wir verschiedene Duos im blau-weißen Strandkorb - ein jeder seinen ganz persönlichen Urlaubstraum auslebend: dösend, beobachtend, lesend, Musik hörend, Kaffee trinkend.

Kommende Werkausstellung

Schon jetzt sind die auf Tischen präsentierten Foto-Arbeiten an den Wänden teilweise von Werken der in zwei Wochen kommenden alljährlichen Werkausstellung der Galerie eingerahmt. Unter dem Titel „In der Schwebe“ werden dann Galeristin Antje Gärtner und Helmut Vogt ausstellen. Vernissage ist am 26. Juni. „An dem Thema haben wir schon lange gearbeitet“, sagt sie. In verschiedenen Techniken wird sie hingehauchte Tuschebilder, Papierarbeiten und Ölbilder zeigen, inspiriert von der allgemeinen Unsicherheit, der Fragwürdigkeit, der weltpolitischen Unüberschaubarkeit, wie sie erzählt. Helmut Vogt wird gleichermaßen angeregt hauptsächlich Drucke, mehrfach überdruckt und farbig verändert präsentieren.

Mafiöse Strukturen angeprangert

In der „kleinen“ Galerie wird dann wieder die Fotografie im Zentrum stehen. Walter Schmitt hat sich des sozialkritischen Themas „Lieferdienst“ angenommen. Damit hat er sich intensiv auseinandergesetzt. Omnipräsent sind sie im Stadtbild: per Rad, Roller oder Lieferwagen, fast immer im Stress, schlecht bezahlt, meist kaum Deutsch sprechend. Eine „moderne Sklaverei“ findet Schmitt. Mit seiner Kamera und viel Geduld hat er diesen Lieferanten in Basel, Frankreich, Hamburg oder Leipzig „aufgelauert“ und prangert mit seinen Aufnahmen die oft mafiösen Verhältnisse an, die hinter den Lieferdiensten stehen.

Bilderflut: bis 21. Juni, Fr, Sa, So, 15 bis 20 Uhr; „In der Schwebe“ und „Lieferdienst“: Vernissage: Freitag, 26. Juni, 18 Uhr (bis 25. Juli); Galerie Regardez: Humboldtstraße 8