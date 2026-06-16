Ausstellung mit Fotokunst: So hat man Lörrach noch nicht gesehen

Zehn Fotografen aus Lörrach und der Schweiz stellen in der Galerie „Regardez“ aus. In Kürze folgt eine Werkschau in der Lörracher Humboldtstraße. Was es dort zu sehen gibt.
Es sind Lörracher Perspektiven, die man so noch nicht gesehen hat. Der Fotograf und Filmer Jacek Berezowski hat eine eigene Youtube-Sendung über das Thema Fotografie. Darin zeigt er seine Sichtweise auf das Medium, wie er sich den unscheinbaren Dingen des Alltags widmet und auch Bilder von Lörrach mit faszinierenden Perspektiven seiner Heimatstadt. Dies wird in einer Koje der aktuellen Ausstellung „Bilderflut“ in der Galerie „Regardez“ gezeigt.