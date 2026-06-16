Ausstellung mit Fotokunst: So hat man Lörrach noch nicht gesehen
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Galerist Walter Schmitt  zeigt Fotografien vom individuellen Strandleben; im Vordergrund Makro-Aufnahmen von Thomas Zeyner. Foto: Gabriele Hauger

Zehn Fotografen aus Lörrach und der Schweiz stellen in der Galerie „Regardez“ aus. In Kürze folgt eine Werkschau in der Lörracher Humboldtstraße. Was es dort zu sehen gibt.

Es sind Lörracher Perspektiven, die man so noch nicht gesehen hat. Der Fotograf und Filmer Jacek Berezowski  hat eine eigene Youtube-Sendung über das Thema Fotografie. Darin zeigt er seine Sichtweise auf das Medium, wie er sich den unscheinbaren Dingen des Alltags widmet und auch Bilder von Lörrach mit faszinierenden Perspektiven seiner Heimatstadt. Dies wird in einer Koje der aktuellen Ausstellung „Bilderflut“ in der Galerie „Regardez“ gezeigt.

 

Fasziniert ist der Fotograf seit einiger Zeit vom mythologisch aufgeladenen Motiv des  Raben, mal aus der Nähe, mal mit dem Weitwinkel fotografiert. Die Vögel besitzen für ihn etwas Geheimnisvolles: Sie wirken zugleich wachsam und gelassen, elegant und unnahbar. In der Schwarz-Weiß-Fotografie entfalten sie eine besondere Präsenz. Berezowski hat schon einmal in der Galerie „Regardez“ ausgestellt.

Zehn ambitionierte Fotografen

Insgesamt zehn ambitionierte Fotografen, die sich regelmäßig zum Austausch treffen,  haben sich in den Galerieräumen zusammengetan, um erstmals gemeinsam auszustellen.  Die Band- und Stilbreite ist dabei groß.

Akrobat, fotografisch festgehalten von Thomas Zeyner Foto: Gabriele Hauger

So zeigt sich der Lörracher Thomas Zeyner  fasziniert vom Zirkusauftritt eines sich schlangenartig verbiegenden Akrobaten und lichtete diesen mehrfach, auch als Montage, ab. Zudem zeigt er farblich überbordende Makro-Aufnahmen von Insekten im Landeanflug auf schillernde Blüten und Knospen unter dem Titel „Life on a plant“.

Infrarot-Aufnahmen  von Alfred Escher  widmen sich der menschenleeren Umgebung. Basel, der Grüttsee, die Wiese, der Nonnenmattweiher: Sie alle präsentieren sich im surrealistischen Hell-dunkel-Kontrast – ruhige, zuweilen melancholische Bildwelten.

Porträt von Begegnungen in Afrika von Silvia Elz Foto: Gabriele Hauger

Aline Schmidt ist mit collagenartigen Gegenüberstellungen vertreten, stillen Details, oft aus der Architektur. Die Verbindung zwischen den jeweils zwei Bildern basiert auf Komplementarität, Gegensätzlichkeit, formeller oder grafischer Ähnlichkeit. Aus zwei Bildern entsteht durch ihre Kombination ein drittes. Neben Frauenporträts von Sabine Honeck, die   Ästhetik, Sinnlichkeit und Persönlichkeit  vereinen, sind  Porträts von Menschen aus Afrika ausgestellt, denen die Schweizerin Silvia Elz bei ihren Reisen zu Umweltprojekten begegnete.

Faszinierende Gesichter und Landschaften

Eindrücklich sind die  faszinierenden Gesichter betagter Menschen aus dem Wiesental  von  Matthias Frommherz. Die Fotografien basieren auf  Hebels Nachlass, der seit 1972 dazu anregte, die zwölf ältesten „Manne“  zu ehren. Diese Tradition führt Frommherz mit seinen Fotos weiter.

Aufnahmen von Musikern  als Hommage an den Blues von Rolf Heesel sowie  Details aus der Völklinger Hütte  wie Schrauben, Rost und Ketten, der Blick auf eine  vergangen Industriekultur, von Henrike Borbet ergänzen die Fotografen-Schau.

Und dann sind da noch die  Strandaufnahmen vom Galeristen  Walter Schmitt. Er befragte auf einer Nordseeinsel Strandurlauber, ob er sie ablichten dürfe – mit meist positiver Resonanz. Und so sehen wir  verschiedene Duos im blau-weißen Strandkorb - ein jeder  seinen ganz persönlichen Urlaubstraum auslebend: dösend, beobachtend, lesend, Musik hörend, Kaffee trinkend.

Kommende Werkausstellung

Schon jetzt sind die auf Tischen präsentierten Foto-Arbeiten an den Wänden teilweise von Werken der in zwei Wochen kommenden  alljährlichen  Werkausstellung der Galerie eingerahmt. Unter dem Titel „In der Schwebe“ werden dann Galeristin Antje Gärtner und Helmut Vogt ausstellen. Vernissage ist am 26. Juni. „An dem Thema haben wir schon lange gearbeitet“, sagt sie. In verschiedenen Techniken wird sie hingehauchte Tuschebilder, Papierarbeiten und Ölbilder zeigen, inspiriert von der allgemeinen Unsicherheit, der Fragwürdigkeit, der weltpolitischen Unüberschaubarkeit, wie sie erzählt. Helmut Vogt  wird gleichermaßen angeregt hauptsächlich Drucke,  mehrfach überdruckt und  farbig verändert präsentieren.

Mafiöse Strukturen angeprangert

In der „kleinen“ Galerie wird dann wieder die Fotografie  im Zentrum stehen. Walter Schmitt hat sich des sozialkritischen Themas „Lieferdienst“ angenommen. Damit hat er sich intensiv auseinandergesetzt. Omnipräsent sind sie im Stadtbild: per Rad, Roller oder Lieferwagen, fast immer im Stress, schlecht bezahlt, meist kaum Deutsch sprechend.  Eine „moderne Sklaverei“ findet Schmitt. Mit seiner Kamera und viel Geduld hat er  diesen Lieferanten in  Basel, Frankreich,  Hamburg oder Leipzig „aufgelauert“ und prangert mit seinen Aufnahmen die oft mafiösen Verhältnisse an, die hinter den Lieferdiensten stehen.

Bilderflut: bis 21. Juni, Fr, Sa, So, 15 bis 20 Uhr; „In der Schwebe“ und „Lieferdienst“: Vernissage: Freitag, 26. Juni, 18 Uhr (bis 25. Juli); Galerie Regardez: Humboldtstraße 8

 