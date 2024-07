Ausstellung „Kunst taucht auf“ in Schiltach: 200 Kunstinteressierte kommen zur Vernissage am Ufer

1 Die künstlerisch vielfältigen Werke der Gruppe Forelle blau sind nun im Schiltacher Vorland ausgestellt. Foto: Johannes Fritsche

Mit der Vernissage „Kunst taucht auf“ eröffnete die Künstlergruppe Forelle blau zum fünften Mal die Ausstellung ihrer Werke im Schiltacher Vorland.









Viele Kunstinteressierte – mehr als 190 zählten die Organisatoren des Events – waren am frühen Freitagabend zum Vorland an der Schiltach in der Schramberger Straße gekommen. Otto Schinle, Sprecher der Künstlergruppe Forelle blau, erinnerte an den Anstoß für die Vernissage im Freien. Wegen der Corona-Pandemie waren das jährliche „offene Atelier“ oder eine Ausstellung im Treffpunkt nicht mehr möglich gewesen und so habe man sich überlegt: „Wir machen etwas draußen im Freien“. So hätten sich die Mitglieder der Künstlergruppe Forelle Blau 2020 etwas Neues mit „Kunst taucht auf“ einfallen lassen und dafür das Vorland ausgesucht, um sich dort auszubreiten.