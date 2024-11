Ausstellung ist bis zum 6. Januar zu sehen: 30 Künstler zeigen in Altenheim ihre Werke

1 Zahlreiche Besucher – hier Helga Schäfer aus Ichenheim – kamen in die Altenheimer Friedenskirche, um die Werke der Neurieder Künstler zu bestaunen. Foto: Nußbaum-Jacob

Auf großes Interesse stößt die Ausstellung „Bunte Vielfalt“ im Rahmen der Reihe „Kunst im Format“, die seit 15 Jahren in der Altenheimer Friedenskirche veranstaltet wird. Bei der Vernissage kamen so viele Besucher, dass keine Sitzbank unbesetzt blieb.









An den Wänden sind großformatige Bilder in Acryl und Öl und Fotografien aufgehängt und in den Fensternischen sind Objekte aus Keramik und Ton zu sehen. Die 30 Neurieder Künstler hatten sich in diesem Jahr mit dem Thema „Bunte Vielfalt“ beschäftigt. Marianne Dörflinger, die als Vertreterin des Altenheimer Arbeitskreises am Mittwoch bei der sehr gut besuchten Vernissage in die Ausstellung einführte, zeigte sich sehr erfreut über die große Vielfalt der ausgestellten Werke. Auch der Neurieder Bürgermeister Tobias Uhrich habe die Ausstellung schon bewundert, sei bei der Vernissage aber wegen Haushaltsberatungen verhindert gewesen.