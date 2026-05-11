Ausstellung in Wolfach: Mit dem alten Benz durchs Museum

100 Jahre „Alter Benz“: Eine neue Sonderausstellung im Wolfacher Schloss erzählt die bewegte Geschichte des Feuerwehr-Oldtimers.
Wolfachs Feuerwehrund ihr Vorzeige-Oldtimer, der Alte Benz, haben eine spannende wie bewegte Geschichte. Der widmet das Team des Vereins Kultur im Schloss unter dem Titel „100 Jahre Alter Benz“ seine neue Sonderausstellung. Die Vernissage am Sonntag ist geladenen Gästen vorbehalten, ab Dienstag aber ist der Streifzug durch Technikliebe und Wolfacher Katastrophen für alle zugänglich – samt ganz besonderen Hinguckern.