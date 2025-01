Ausstellung in Wolfach: Krippen stoßen auf viel Interesse

Ausstellung in Wolfach

1 Traditionelle Krippen waren unter anderen zu sehen. Foto: Buchta

Die Kolpingsfamilie zog eine positive Bilanz der siebten Ausstellung, die nur alle fünf Jahre ausgerichtet wird.









Wir sind sehr zufrieden“, zog Martin Herrmann von der Kolpingsfamilie Wolfach Bilanz zur siebten Krippenausstellung im Gemeindehaus St. Laurentius. An zehn Öffnungstagen hatten 33 Aussteller 105 Krippen in bemerkenswerter Vielfalt ausgestellt. Von Minikrippen in der Streichholzschachtel über liebevoll eingerichtete Stall- und detailreiche Wurzelkrippen sowie bunte, exotische Krippen, etwa aus Peru, bis zu einer Krippe mit Verkündigungsengel.