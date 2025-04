Ausstellung in Wildberg: Museum zeigt edle Schmuckstücke und solide Alltagsuhren

Ausstellung in Wildberg

1 Zarte Armbanduhren sind im Museum ausgestellt. Foto: Jansen

Das Museum Wildberg zeigt in seiner neuen Sonderausstellung Uhren. Dabei wird deutlich: Die eigentlich alltäglichen Zeitmesser sind weitaus vielseitiger als es auf den ersten Blick scheint. Sie vereinen in sich Alltagshelfer, Schmuck und Familienerbe – und sind über Zeiten und Gesellschaftsschichten hinweg gleichermaßen zu finden.









Eigentlich gewöhnliche Gegenstände – und doch so vielseitig wie die Menschen selbst sind die Uhren, die das Museum Wildberg in seiner neuen Sonderausstellung zeigt. Das kleine oder auch größere Gerät, das im Grunde jeden tagtäglich begleitet und im wahrsten Sinne des Wortes den Takt angibt, ist in den Vitrinen des Museums in allen möglichen Formen und Farben zu betrachten.