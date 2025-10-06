Ausstellung in Weil am Rhein: Künstler loten Möglichkeiten aus

„Ich wollte gerne Skulpturen ausstellen“, sagt Galeristin Ria Stahlberger. Mit der Eröffnung ihrer neuen Ausstellung „Dreierlei“ mit Arbeiten von Bruno Feger, Wilhelm Morat und Niels Tofahrn hat sie wieder eine einzigartige Gemeinschaftspräsentation geschaffen, die weit mehr ist als ein bloßes Nebeneinander von Kunstwerken. Alle drei Künstler loten die Möglichkeiten von Material und Technik vor dem Hintergrund großer zeitgeschichtlicher und philosophischer Fragen aus.

Bruno Feger transponiert Elemente aus der Natur wie Früchte, Blüten oder Grashalme in Skulpturen für die er Plättchen aus Industriestahl dem Zellwachstum nachempfunden Stück für Stück zusammenschweißt. Blüten und Früchte überzieht er mit leuchtender Lackfarbe. Ihn fasziniert das stolze Rot der Hagebutten und die Zerbrechlichkeit von Mohnblüten. Schwarze Früchte glänzen an dornigen Zweigen, die Eleganz und scheinbare Fragilität schafft einen starken Kontrast zum verwendeten Material und der damit verbundenen kraftvollen Technik. Bruno Feger stellt in seinem Werk die ambivalente Rolle des Menschen als Schöpfer und Gestalter ins Zentrum. Sein „Paradiesbaum“ weist auf den Treuebruch und die Grenzverletzung des Menschen am Paradies hin.

Der gelernte Bildhauer Wilhelm Morat arbeitet mit selbst geschöpftem Papier aus seiner ebenfalls selbst gebauten Papiermühle. Hier werden die Fasern des Flachses nicht zerhackt, sondern können ihre natürliche Elastizität behalten. Wenn er die noch nassen Papierflächen mit Kupferdrahtlinien versetzt und sie draußen trocknen lässt, entstehen durch das Zusammenziehen der Papierflächen traumhaft zarte dreidimensionale Gebilde, die so den Tagesgang der Sonne festhalten und speichern. In der stimmig ausgeleuchteten Ausstellung entwickeln die „fliegenden Torsi“ ein faszinierendes Schattenspiel. Die Kooperation mit der Natur ist Morat ein wichtiges Anliegen, wobei er auch die großen globalen Probleme in den Blick nimmt wie Klimaveränderung, Ressourcenverschwendung und Ausbeutung von Rohstoffen.

Die Künstler Wilhelm Morat (von links), Bruno Feger und Niels Tofahrn bei der Vernissage im Gespräch. Foto: Dorothee Philipp

Dreidimensionale Scans von Personen sind der Ausgangspunkt für die neuen Skulpturen von Niels Tofahrn. Nach diesen fertigt er einen 3-D-Druck aus weichem Ton, den er anschließend weiter bearbeitet und am Ende glasiert. Die so entstandenen Porträts haben eine unerhörte Ausdruckskraft und persönliche Aussage, zeigen den Menschen im Spannungsfeld digitaler und physischer Existenzformen. In der Ausstellung kann man auch das 2024 entstandene Selbstbildnis „Niels“ sehen, dessen leuchtend grüne Farbe von „algenbewachsenen Küstenfelsen“ inspiriert ist, wie er selbst sagt. Scan und Drucktechnik in 3-D sind für Tofahrn ein Teil der Aussage und nicht etwa eine Vereinfachung im Aufbau der Skulptur. „Jede Prozessstufe kommuniziert mit der vorangehenden und der nachfolgenden“, erklärte Tofahrn bei der gut besuchten Vernissage.

Galerie Stahlberger

Ausstellung:

„Dreierlei“ – Skulpturen von Bruno Feger, Wilhelm Morat und Niels Tofahrn in der Galerie Stahlberger, bis 7. Dezember

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

Ausstellung:

Am Sonntag, 19. Oktober, 16 bis 18 Uhr, findet in der Galerie ein Gespräch der Künstler mit Heinz Stahlhut vom Hans Erni Museum Luzern statt.

Galerie:

Pfädlistraße 4, Weil am Rhein, Tel. 07621/746 50, www.galerie-stahlberger.de, Instagram: @galerie.stahlberger