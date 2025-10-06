Ausstellung in Weil am Rhein: Künstler loten Möglichkeiten aus

Die Galerie Stahlberger in Weil am Rhein zeigt „Dreierlei“ – Skulpturen von Bruno Feger, Wilhelm Morat und Niels Tofahrn.
„Ich wollte gerne Skulpturen ausstellen“, sagt Galeristin Ria Stahlberger. Mit der Eröffnung ihrer neuen Ausstellung „Dreierlei“ mit Arbeiten von Bruno Feger, Wilhelm Morat und Niels Tofahrn hat sie wieder eine einzigartige Gemeinschaftspräsentation geschaffen, die weit mehr ist als ein bloßes Nebeneinander von Kunstwerken. Alle drei Künstler loten die Möglichkeiten von Material und Technik vor dem Hintergrund großer zeitgeschichtlicher und philosophischer Fragen aus.