Ausstellung in Weil am Rhein: Gerd Paulicke spielt in seinen Werken mit der Wahrnehmung

In einer zweiteiligen Ausstellung zeigt Gerd Paulicke in seiner White Dog Galerie in Weil am Rhein eigene Installationen und Malerei. Der erste Teil ist noch wenige Tage zu sehen.
Stühle sind eine Art Markenzeichen von Gerd Paulicke. Und so verwundert es nicht, dass einige dieser Stuhl-Objekte nun Eingang in seine Ausstellung „Werksstand I“ gefunden haben. Der Künstler aus Grenzach-Wyhlen zeigt in seiner White Dog Galerie in Altweil eine zweigeteilte Retrospektive mit Arbeiten von 2010 bis 2026. Dabei wird deutlich, wie breit aufgestellt in den Medien und Positionen der studierte Bildhauer arbeitet.