Landschaftsmalerei stellt der im Furtwanger Stadtteil Schönenbach wohnhafte Walter Hättich im Vöhrenbacher Pfarrzentrum Krone aus.

Die Verkaufsausstellung ist vom 4. bis 6. April jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Seine konziliante und freundliche Art ermöglichte, dass er rund 100 seiner Werke präsentieren kann. Viel Vorarbeit ist nötig und zu den Öffnungszeiten wird er persönlich anwesend sein.

Hättich begann schon als Junge zu malen, und möglicherweise hat er sein Talent von Uropa Salomon Gulde geerbt, der als Uhrenschildmaler bekannt war. Der Schönenbacher Künstler hat eine Maler-Lehre absolviert, war als Betriebsmaler in der Firma EDS beschäftigt und erweiterte immer wieder seine Kenntnisse. Die künstlerische Ader baute er mit Talent aus, beschäftigte sich mit der Uhrenschildmalerei, wurde Restaurator und fand in der Schwarzwaldlandschaft seine vielfältigen Motive.

Winter und Sommer

Seit einigen Jahren hat er sich einen außergewöhnlich Stil angeeignet, wobei Schwarz und Weiß dominieren. Sein großes Thema in Vöhrenbach ist „Winter und Sommer“. Eine gewisse Abstraktion lassen die natürlichen Vorlagen in besonderen Stimmungen und Formen erscheinen und vermitteln oft mystische Empfindungen.

Seit gar nicht langer Zeit hat er einen krönenden Abschluss von Bergrücken gefunden, die er durch „angeschossenes Blattgold“ dezent verziert. Im Gesamtausdruck malt er „seinen Schwarzwald“, den er nicht nur vor der Haustür hat, sondern den er mit dem scharfen Blick des Malers im weiten Umkreis erkundet.

Faible fürs Skifahren

Auch das Thema Skifahren greift Hättich auf, denn er steht nicht nur gerne auf den Brettern, sondern absolvierte seinen Wehrdienst beim Skijägerzug in Fahl, wobei er eine Siegestrophäe im Biathlon einheimste. Teils wünschen auch Interessenten Motive mit Skifahrern. Kleine und große Formate von 20 mal 20 Zentimetern bis 120 mal 70 Zentimeter geben einen Einblick in sein Schaffen, das schon viel Beachtung fand und immer wieder Käufer anlockt. So war auch eine Ausstellung in Hinterzarten im Jahr 2022 ein voller Erfolg.