5 Bei Paraden trug ein Reitersoldat diesen bei Pfrondorf gefundenen römischen Gesichtshelm. Foto: Michael Kienzler, © nblxer – stock.adobe.com; Montage: Klemm

Die Ausstellung "Kulturwald. Die Besiedlung des Schwarzwalds" zeigt die Besiedelung und jahrtausende alte Fundstücke aus dem Mittelgebirge.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Der Schwarzwald galt lange als undurchdringliche, dunkle Gegend, in die sich niemand vorwagte. Die Meinung herrschte vor, dass es erst durch die Klöster im Mittelalter erste Siedlungen gab. Mit diesen Überlieferungen räumt jetzt das Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen mit der Sonderausstellung "Kulturwald. Die Besiedlung des Schwarzwalds" im Rahmen der Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Doppelstadt auf.

Kurator Peter Graßmann vom Museumsteam hat zusammen mit den Archäologinnen Dorothee Ade und Lisa Rademacher sowie dem wissenschaftlichen Begleiter Heiko Wagner rund eineinhalb Jahre lang die bisherigen Publikationen durchforstet. Sie haben Fundstücke aus Museen und Sammlungen zusammengetragen und sind tief in die Geschichte eingetaucht. Herausgekommen ist die erste umfassende Ausstellung zur Ur- und Frühgeschichte des gesamten Schwarzwalds mit bisher nicht ausgestellten Objekten aus den Sammlungen des Franziskanermuseums und Leihgaben.

Strukturen für Abbau von Rohstoffen und Handel

Zu erleben ist, dass sich die Menschen die Natur schon vor Jahrtausenden zunutze machten, Strukturen für den Abbau von Rohstoffen und den Handel schufen. Einige Funde reichen zurück bis in die Steinzeit. Die Frage, was die Menschen schon vor mehr als 10 000 Jahren in den Schwarzwald führte, legt Graßmann der Ausstellung zugrunde, ob Ressourcen, Jagd, Anbau oder Handel. Gerade das Rohmaterial wie Gesteine, Erze und Mineralien spielten eine wichtige Rolle für die Entstehung von Siedlungen. In Sulzburg finden sich Überreste eines Bergwerks zum Abbau von Hämatit, einem roten Gestein, dessen Pulver seit der Altsteinzeit als Schminke und Farbstoff diente.

Gar ein Zentrum der Eisenerzverhüttung aus der frühkeltischen Zeit kamen Mitte der 1990er-Jahre bei Grabungen in Neuenbürg im Enzkreis an die Oberfläche. "Das war das Ruhrgebiet der keltischen Zeit", verdeutlicht Graßmann. Für den Kurator ein Beweis, dass die Menschen bewusst in den Schwarzwald kamen, um diesen Rohstoff zu nutzen und sich in der näheren Umgebung niederzulassen.

Römer legten mit Kinzigtal- und Thurnerstraße ein Verbindungsnetz an

Auf der Suche nach Rohmaterial und Nahrung müssen die Jäger und Sammler nach Ansicht der Archäologen schon in grauer Vorzeit den Schwarzwald durchquert haben, Lagerplätze wie bei Altensteig-Walddorf im Kreis Calw nutzten sie als Aufenthaltsort für wenige Tage. Mit dem Transport der Waren durch Trag- und Zugtiere waren breitere Wege erforderlich. Die Römer legten schließlich mit der Kinzigtal- und der Thurnerstraße ein ganzes Verbindungsnetz durch den Schwarzwald an, das bis nach Hüfingen und Villingen reichte.

Entlang dieser Routen siedelten sich Menschen an. Tarodunum, immer wieder auch als Zarduna erwähnt, war laut Graßmann das wichtigste Wirtschaftszentrum der spätkeltischen Zeit, das erst Anfang des 19. Jahrhunderts bei Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nachweisbar war. Fundstücke wie Weinamphoren aus Mittelitalien, Bernstein von der Ostsee oder römische Weinsiebe lassen auf regen Handel schließen.

Wellness nahm einen wichtigen Stellenwert ein

Neben Genuss nahm Wellness bei den Römern einen wichtigen Stellenwert ein: Sie bauten Badeanlagen unterschiedlichster Ausstattung, ob in Hüfingen, Baden-Baden oder Badenweiler.

Und nicht nur das Thermalwasser förderte die Gesundheit, sondern auch für Behandlungen standen verschiedene medizinische Geräte zur Verfügung, die beim Blick in die Vitrinen teils für ein Schaudern sorgen. Belege, dass die Römer im ganzen Schwarzwald waren, gibt es also genug.

Grabhügel wie der Magdalenenberg in Villingen oder der Krautbühl bei Nagold stammen noch aus der Keltenzeit. Keltische verschmolzen später mit römischen Gottheiten, so ist die Jagdgöttin Abnoba der Kelten mit Diana gleichgesetzt. Einige Weihesteine für Abnoba sind erhalten geblieben, gar der sogenannte Dreigötterstein, der Ende des 19. Jahrhunderts eingemauert im Keller des Hirzhofs bei St. Georgen auftauchte. Neben Stationen zum Wechseln von Pferden und Übernachten fanden sich Tempelanlagen entlang der Römerstraßen, welche die Ausstellungsmacher durchaus mit den Autobahnkapellen von heute vergleichen.

Antiker Einbaum gilt als Sensationsfund

Was auf diese Blütezeit im Schwarzwald folgte, ist noch nicht geklärt, sind doch kaum Siedlungsspuren nachweisbar. Ein Sensationsfund ist daher ein frühmittelalterlicher Einbaum aus der Zeit von 650 bis 725 nach Christus, den Arbeiter 1929 beim Bau der Staumauer des Schluchsees bargen. Da der kleine See zu Fuß leicht zu umrunden ist, habe das Boot vermutlich für den Fischfang gedient – und ist damit ein Beweis für frühe Siedlungen im Schwarzwald in der Merowingerzeit, ordnet Graßmann die Bedeutung dieser Entdeckung ein. War ursprünglich gedacht, das Original aus dem Archäologischen Landesmuseum in Konstanz nach Villingen zu holen, startete das Museum angesichts des schwierigen Transports und der hohen Kosten dann ein außergewöhnliches Projekt: Mit alten Gerätschaften und überlieferten Techniken bauten Auszubildende des Forstamts Villingen-Schwenningen aus einer rund 200 Jahre alten Weißtanne den Einbaum nach.

Gerade die jüngeren Museumsbesucher können nun in ihm Platz nehmen und Fische per Magnet angeln. So ist immer wieder für ein Schmunzeln und manche Überraschung in der samt Geräuschkulisse und Waldweg toll in Szene gesetzten Ausstellung gesorgt. Nicht in chronologischen Abläufen, sondern anhand einzelner Themenbereiche geht es der Vergangenheit auf die Spur.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung "Kulturwald. Die Besiedlung des Schwarzwalds" ist bis Sonntag, 16. Oktober, im Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr sowie sonntags und am Feiertag von 11 bis 17 Uhr. Führungen gibt es sonntags ab 15 Uhr am 18. September, 2. Oktober und 9. Oktober. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.