Das Unterkirnacher Rathaus mit seinen drei Etagen ist ein beliebtes Ziel für Künstler, die ihre Werke an den Wänden so platzieren können, dass sowohl die Mitarbeiter im Rathaus wie auch Besucher die Bilder bei einem Rundgang bewundern können.

Dementsprechend gut besucht war die Vernissage der Montagsmalerinnen, die aus Villingen und Unterkirnach kommen und sich über die großzügige Galerie freuten, die ihre Werke gut zur Geltung bringen.

Die Künstlerinnen hatten nicht nur ihre Werke ausgestellt, sondern auch ein reichhaltiges Buffet mit kleinen Kuchen, Kaffee, Tee und Sekt angerichtet: „Jede hat etwas mitgebracht, alles selbst gemacht“, erklärten die Damen.

Sie treffen sich jeden zweiten Montag

„Wir lernten uns vor Jahren bei einen Kurs von Elena Pluto in Villingen kennen“, berichten die Künstlerinnen. Nachdem Elena Pluto weggezogen war, überlegten sie, wie es weitergehen soll und beschlossen, sich an jedem zweiten Montag in einem Raum in der Konradskirche zu treffen und weiter zu malen.

Sie malen Aquarelle, mit Pastellkreide und Acryl – jede hat ihre eigenen Ideen. So abwechslungsreich waren auch die Exponate im Rathaus, die noch für drei Monate zu sehen sein werden.

Viele künstlerische Ideen zu bewundern

Bürgermeister Andreas Braun begrüßte die Künstlerinnen mit den Worten: „Hier gibt es heute ganz viele künstlerische Ideen zu bewundern. Ich freue mich, dass Sie unser Rathaus für Ihre Ausstellung gefunden haben. Auch freue ich mich sehr, dass Christine und Günter Pawlik den Weg hierher gefunden haben, und Christine Pawlik ebenfalls ihre Werke hier ausstellt“, so Braun.

Er freue sich, dass so viele Besucher zu der Vernissage gekommen waren, erklärte Braun und bewunderte den Mut und die Begeisterung der Künstlerinnen, ihre Werke auszustellen: „Schauen Sie sich nur genau um“, wünschte Braun und hoffte, dass sehr viele Besucher das Rathaus aufsuchen mögen, um die interessanten Exponate zu bewundern.

Sie hat ihr Herz für Tiere entdeckt

Susanne Neubauer erläuterte die Vorlieben der Künstlerinnen: Grete Gundacker habe ihr Herz für Tiere entdeckt und male diese vor allem, Helga Hausner probiere alles aus, habe unter anderem Käfer und Ameisen im Großformat gemalt, nannte sie Beispiele.

Dame am Strand

Zuzanna Kusch sei neu dabei und habe eine Dame am Strand gemalt. Annegret Ragg-Braith male Aquarelle, sehr präsent sind ihre Bilder von Dame mit Hut und Dame mit Zigarette. Weitere Künstlerinnen mit ihren Exponaten seien Christine Pawlik, Ursula Kraus, Andrea Neininger und Monika Buschmann.

Die Besucher der Vernissage hatten viele Fragen an die Künstlerinnen, und alle unterhielten sich noch sehr lange in dem gemütlichen Foyer.