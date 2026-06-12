Ausstellung in Tennenbronn: Hochzeitsbilder im Wandel der Zeit

Auf den alten Hochzeitsbildern vor den Gastwirtschaften wurde gezeigt, wer in den großen Familien der Bauern in Tennenbronn wichtig war.
Als eines der ersten Hochzeitsfotos konnte Alfred Moosmann das vom Kronenwirt Eugen Haas mit Marie Epting vom Hinterbauer aus Reichenbach mit dem 21. Juni 1910 sicher datieren. Mit diesem Datum ist die Hochzeit über zwei Tage in einer Anzeige angekündigt. Das Hochzeitsfoto zeigt das Paar vor der Krone unter sieben Trägerinnen einer großen katholischen Schäppel sowie sieben Trägerinnen einer kleinen evangelischen Schäppel sowie drei Frauen mit schwarzen Bollen auf dem Hut.