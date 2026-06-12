Ausstellung in Tennenbronn: Hochzeitsbilder im Wandel der Zeit

Auf den alten Hochzeitsbildern vor den Gastwirtschaften wurde gezeigt, wer in den großen Familien der Bauern in Tennenbronn wichtig war.

Als eines der ersten Hochzeitsfotos konnte Alfred Moosmann das vom Kronenwirt Eugen Haas mit Marie Epting vom Hinterbauer aus Reichenbach mit dem 21. Juni 1910 sicher datieren. Mit diesem Datum ist die Hochzeit über zwei Tage in einer Anzeige angekündigt. Das Hochzeitsfoto zeigt das Paar vor der Krone unter sieben Trägerinnen einer großen katholischen Schäppel sowie sieben Trägerinnen einer kleinen evangelischen Schäppel sowie drei Frauen mit schwarzen Bollen auf dem Hut.

Hochzeit vor Gaststätten Der Kronenwirt kündigte in der Anzeige eine „Schäppelhochzeit in echter Schwarzwälder Art in fideler, fröhlicher Stimmung“ an. Ähnliche Fotos zeigen Hochzeitsgesellschaften vor dem Löwen, vor dem Brand 1917, und vor dem Adler mit dem Balkon über dem Eingang und dem Versprechen der „Schwenninger Bären-Bräu“.

Zu einigen anderen alten Hochzeitsfotos mit Frauen in Trachten konnten die Zuschauer keine weiteren Erkenntnisse beitragen; den ehemaligen Ratsschreiber erkannten einige Besucher.

Brautwagen mit Aussteuer

Das Bild vom Hochzeitslader Adalbert Martin zu Pferd war vielen bekannt, wie auch das Foto von den Musikern auf einem Hof bei der Morgensuppe.

Die beiden Brautwagen waren mit der Aussteuer, Betten und Schränken beladen und am Schluss trottete die Brautkuh. Ein großes Foto zeigte die Hochzeit 1938 von Hermann Epting vom Storzenhof mit Marie Fleig von der Leihwiesen.

Die Schäppelhochzeit vom Kronenwirt 1910 Foto: Ziechaus

Früher trugen die Frauen ihre Tracht, um 1930 kamen kürzere, weiße Brautkleider in Mode, der Glockenhut der Braut verschwand. Männer trugen dunkle Anzüge oder gar Frack, manchmal auch Uniformen. Diese Hochzeitsfotos mit allen Gästen sind heute oft die einzigen Dokumente über die Familien und die Gäste aus dem Dorf bei dem Fest. Die ersten Fotos wurden noch mit großen Plattenkameras mit schwarzem Balg gemacht, bei denen die Leute möglichst still sitzen mussten.

Der Schreiner Carl Hermann (1871 bis 1947) war als Musiker Bäslecarl um 1900 bei jeder Bauernhochzeit dabei und hat wohl auch Fotos gemacht.

Fotos kamen von Heinrich Martin um 1909 mit seinem Geschäft in der Kirchstraße; seine Tochter Ingeborg wechselte 1955 mit Studio in die Hauptstraße. Längst zeigen Fotos von Hochzeiten eigene Geschichten und individuelle Besonderheiten von diesem besonderen Festtag, inzwischen auch mit Drohnen von oben.