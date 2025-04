Mit der Ausstellung im Schlosspark „Jürgen Knubben zum Siebzigsten“ ehrt der Landkreis Rottweil gemeinsam mit der Ortschaft Glatt den seit über 50 Jahren tätigen Rottweiler Stahlbildhauer.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel betonte bei der Eröffnung am Sonntag, dass sich der Jubilar nicht nur als Künstler einen Namen gemacht habe, sondern auch als engagierter Kunstorganisator, Ideengeber und Kurator.

Besonderer Corten-Stahl

Zu Recht: Knubben hat über 200 Ausstellungen in Rottweil organisiert und sich als wichtiger Impulsgeber für die Kunst im öffentlichen Raum etabliert.

Anschließend ging Kreisarchivar Johannes Waldschütz auf die Besonderheiten von Knubbens Skulpturen aus oxidiertem Corten-Stahl ein – ein spezieller Stahl, der durch gezielte Oberflächenoxidation eine markante, rostähnliche Patina entwickelt.

Eine klare Formensprache

Diese schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion. Die Patina verändere sich mit der Zeit, beeinflusst durch Wind und Wetter. Ihre Farbschattierungen changieren zwischen Kastanienbraun, Rostrot und leuchtendem Orange und verändern sich mit dem einfallenden Licht.

Diese Materialwahl passe ideal zu Knubbens klarer, auf das Wesentliche konzentrierter Formensprache. Knubben arbeitet konsequent mit geometrischen Grundformen – doch nimmt er ihnen oft die Strenge.

Theologe und Künstler

Mit feiner Ironie beugt oder bricht er die Strukturen, schafft weiche Übergänge und spielt mit der Wahrnehmung. Das Unfertige und das Fertige, das Vergängliche und das Vollendete, das Unvollkommene und das Perfekte treten in seinem Werk in einen spannungsvollen Dialog.

Man denkt unweigerlich an den Menschen, der sich ständig verändert. Diese Philosophie passt zu dem gelernten Theologen. Er arbeitet mit geometrischen Formen wie Kreisen, Ellipsen, Drei-, Vier- und Vielecken, aber auch Körper wie Kugeln, Zylinder, Würfel, Quader und Pyramiden.

Skulpturen im Schlosspark

„Knubben dekliniert die Formen wie Substantive, Adjektive oder Artikel – das heißt, er verändert die geometrischen Grundformen und setzt sie zu architektonischen Elementen zusammen“, zitierte Waldschütz den Kunsthistoriker Martin Mäntele.

Dann wandte sich Waldschütz den insgesamt acht Skulpturen im Schlosspark zu – darunter die beiden Säulen am Ufer der Glatt. Sie leben nicht nur davon, dass ihre geometrischen Formen unterschiedlich „dekliniert“ werden – die eine wölbt sich nach innen, die andere nach außen – sondern auch vom Raum zwischen ihnen.

Dank an die Wegbegleiter

Je nachdem, wie man sich zu den Säulen stellt, erscheint dieser größer oder kleiner. Sie stehen in Reihe, leicht versetzt oder so weit auseinander, dass man den Turm des Wirtschaftsgebäudes genau zwischen sie stellen kann.

Jürgen Knubben bedankte sich anschließend bei dem kunstaffinen und stets unterstützenden Landrat, den über 80 Gästen, die gekommen waren, um mit ihm zu feiern – darunter nicht nur Kunstinteressierte, sondern auch zahlreiche Wegbegleiter und Künstlerkollegen.

Weitere Ausstellung in Rottweil

Vorher machte er jedoch noch ein Foto von den vielen Menschen. „Damit man mir in zehn Jahren glaubt, dass so viele da waren“.

Als weitere Hommage an den Jubilar wird am Mittwoch, 30. April, eine Ausstellung im oberen Stadtgraben in Rottweil eröffnet.