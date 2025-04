Sanitätsunterstützungszentrum Stetten a.k.M. Cathrin Streier übernimmt das Kommando

Das Kommando des Sanitätsunterstützungszentrums der Bundeswehr bei Stetten a.k.M. ging an Cathrin Streier über – ihr Vorgänger wurde in den Ruhestand verabschiedet. Generalstabsarzt Armin Kalinowski ging in seiner Rede auf die politische Lage ein.