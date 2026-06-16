Ausstellung in Steinen: Werkschau von Gottfried Legler eröffnet

Die Ausstellung mit Bildern von Gottfried Legler im Gemeindesaal der Christuskirche in Steinen stieß auf großes Interesse.
Im Gemeinderaum der Christuskirche ist am Sonntag die Ausstellung mit Werken von Gottfried Legler eröffnet worden. Die Ausstellung, die von seiner Großnichte Dorothea Kant kuratiert wurde, zeigt einen kleinen Querschnitt aus dem umfangreichen Oeuvre des Künstlers. Die Bilder stammen aus ihrem Privatbesitz und können zum Teil auch erworben werden. Hansjörg Noe, der Legler in seinem Atelier in Steinen einige Mal besucht und 2011 die Retrospektive „Gottfried Legler – ein Künstlerleben“ kuratiert hat, stellte in seiner Laudatio die Schaffensphasen des Künstlers vor. Er hat sich in vielen Genres ausprobiert. „Ein Genremaler wollte er aber nicht sein“, betonte Noe.