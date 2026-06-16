Ausstellung in Steinen: Werkschau von Gottfried Legler eröffnet

Die Ausstellung mit Bildern von Gottfried Legler im Gemeindesaal der Christuskirche in Steinen stieß auf großes Interesse.

Im Gemeinderaum der Christuskirche ist am Sonntag die Ausstellung mit Werken von Gottfried Legler eröffnet worden. Die Ausstellung, die von seiner Großnichte Dorothea Kant kuratiert wurde, zeigt einen kleinen Querschnitt aus dem umfangreichen Oeuvre des Künstlers. Die Bilder stammen aus ihrem Privatbesitz und können zum Teil auch erworben werden. Hansjörg Noe, der Legler in seinem Atelier in Steinen einige Mal besucht und 2011 die Retrospektive „Gottfried Legler – ein Künstlerleben“ kuratiert hat, stellte in seiner Laudatio die Schaffensphasen des Künstlers vor. Er hat sich in vielen Genres ausprobiert. „Ein Genremaler wollte er aber nicht sein“, betonte Noe.

Legler würde im Dezember 105 Jahre alt. Er lebte von 1921 bis 2017. Legler war von 1957 bis 1983 als Lehrer und Kunstpädagoge am Schulzentrum in Steinen tätig. Ab 1973 war er zehn Jahre Ausbildungslehrer für Kunst und Seminarleiter für das Fach Kunst an der Pädagogischen Hochschule. Legler war im Zweiten Weltkrieg Abhörfunker in den Niederlanden, wurde nach Prag verlegt und flüchtete dann 1951 von der DDR nach Steinen, wo die aus dem heutigen Tschechien stammenden Eltern inzwischen eine neue Heimat gefunden hatten. Er versuchte als freischaffender Künstler zu überleben.

Kein Geißbock in der Bibel

In der Ausstellung sieht man eine Auswahl seiner mal mehr, mal weniger farbkräftigen Bilder von den Tessiner Dörfern, die während seiner Italienaufenthalte entstanden sind, aber auch die Ergebnisse seiner Ausflüge in die Region, Dorfansichten von Sulzburg, Brombach und Eimeldingen.

Noe verwies insbesondere auf zwei Bilder in der Ausstellung, in denen der nackte Oberkörper einer Frau zu sehen ist. Mit diesen Bildern setzte der Künstler, so Noe, ein Zeichen gegen die Leibfeindlichkeit der Herrenhuter Brüdergemeinde, deren Anhänger sein Vater war. Seine Mutter unterrichtete in einer ihrer Internate. In dem „Adam und Eva“-Bild sieht man in der rechten Ecke einen Geißbock, der wie aus einem Versteck verstohlen auf das Paar blickt.

Unsere Empfehlung für Sie Ausstellung in Steinen Werke suchen eine neue Heimat Der Verein Kunst & Kultur Steinen widmet sich in einer Ausstellung dem Leben und Werk des Künstlers und Pädagogen Gottfried Legler, der vor 105 Jahren geboren wurde.

„Der Geißbock ist das Symbol für Sexualität. Die Geißböcke kriegen doch ständig Junge“, sagte Noe. „In der Bibel gibt es keinen Geißbock.“

Ausgestellt ist auch ein Bild mit Tulpen, die in einer Tonvase stehen, und ein Bild, das eine Marktszene in Afrika zeigt. Entstanden ist letzteres bei einer seiner Afrikareisen. Vor dem Afrika-Bild hat Dorothea Kant einige Keramiken platziert, auch sie sind von Legler.

Politische Bilder eines Mahners und Warners

Noe wies noch auf die politischen Bilder Leglers hin. Legler war auch Mahner und Warner. Noe zeigte eine Abbildung von „Der letzte Angler“, das eine Reaktion ist auf den Zufluss von Chemikalien in den Rhein nahe Basel in den achtziger Jahren.

Tote Fische reißen ihr Maul auf, der Mann links hat einen geöffneten Mund, der größere Mann rechts blickt ernst und seine Hand hält ein rot-weißes Absperrband, wie man sie kennt, wenn eine Unglücksstelle abgesperrt wird.

Dorothea Kant umrahmte die Ausstellung mit ihrem Saxofon-Spiel. Anlässlich der Ausstellung liest Heidrun Gödrich am Sonntag, 12. Juli, ab 11.30 Uhr aus ihrem Buch „Blechteller für Flüchtlinge“. Sie ist die Nichte von Legler.