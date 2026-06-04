Ausstellung in Steinen: Werke suchen eine neue Heimat

Der Verein Kunst & Kultur Steinen widmet sich in einer Ausstellung dem Leben und Werk des Künstlers und Pädagogen Gottfried Legler, der vor 105 Jahren geboren wurde.
Der Künstler Gottfried Legler bleibt in Steinen unvergessen, heißt es in der Ankündigung von Kunst & Kultur Steinen. In diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 105. Mal. Ihm zu Ehren wird nun auf Initiative eines Familienmitglieds im Gemeinderaum der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in der Christuskirche, Neumattstraße 29 in Steinen, unter dem Motto „Werke suchen eine neue Heimat“ eine Bilderauswahl des Malers und ehemaligen Pädagogen gezeigt. Ziel der Ausstellerin ist es, ausgestellten Werken zu einer möglichen Abschiedsreise zu neuen Eigentümern zu verhelfen.