„Ta tü ta ta Wiking und die Polizei sind da“ heißt es seit diesem Sonntag in der Sonderausstellung über Modellautos der Marke Wiking im Erfinderzeitenmuseum der Stadt Schramberg in der H.A.U.









Vor der Installation der Ausstellung mussten insgesamt 16 Kisten mit 3255 Modellautos aufwendig gesichtet, sortiert und aufbereitet werden. Dieser Aufgabe widmete sich der Förderverein Technikmuseen. Das Material wurde der Stadt Schramberg bereits im Jahr 2018 von der gebürtigen Schrambergerin Verena-Ramona Volk geschenkt, die inzwischen in Stendal in Sachsen-Anhalt lebt.

Unterstützt wird die Ausstellung auch mit Leihgaben der Sammler Dieter Dilger, Bernhard Strobel und Bernd Pfister sowie vom Polizeihistorischen Verein Stuttgart. Darüber hinaus auch mit einer Isetta von der weit gereisten Familie Noller aus Hannover. Ergänzt wurde die Modellsammlung mit echten Dienstfahrzeugen, Uniformen und Utensilien.

Nach einer kurzen Eröffnungsrede mit Vorstellungsrunde von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenloher, führte Jürgen Hauber (Kriminaldirektor a. D.) weiter in die Thematik ein. Vom armutsgeprägten Nachkriegsdeutschland, den Anfängen mit der NSU-Quickly (Poloizeimofa) bis hin in die europäisch geprägte Gegenwart, von der kommunalen Organisation der Institutionen bis zur Bildung erster Spezialeinheiten und der Erschaffung von Spezialfahrzeugen. All das fängt die Ausstellung, besonders der Modellbau, historisch authentisch, zeitgemäß ein.

Auch ein echtes Polizeiauto ist zu sehen – ein Volkswagen Passat Turbodiesel aus dem Baujahr 1996, das der Polizeihistorische Verein Stuttgart zur Verfügung gestellt hat. Foto: Benner

Der Rundgang durchs Museum lässt einen vom Polizeifahrrad bis fast zum E-Auto die Zeitschiene der vergangenen 70 Jahre durch Nachkriegsdeutschland bis nach Heute erleben. Hauber sagte, er sei selbst ist passionierter Sammler der ausgestellten Polizeiuniformen, ebenso begeistere er sich für Oldtimer.

Der für die Ausstellung im Programm angekündigte Käfer konnte leider aufgrund des noch immer hohen Salzgehaltes auf den Straßen noch nicht ins Museum überführt werden. Er ist daher vorerst nur en miniature zu sehen.

Die Spenderin und Initiatorin Verena-Ramona Volk ist auch nach Schramberg gekommen. Foto: Benner

Als Expertin, deren Hobby es seit 60 Jahren ist die Modellautos der Marke Wiking zu sammeln und als Initiatorin der Ausstellung, teilte auch Verena-Ramona Volk ihr tiefergreifendes Wissen mit den Besuchern: Die wandelnde Erscheinung und Wahrnehmung des „Freund und Helfer“ über die vergangenen 70 Jahre. Unterschiede zwischen- oder überhaupt gesonderte Stadt- und Dorfpolizei gibt es nicht mehr, auch Dienstgrade wie beispielsweise der des Wachtmeisters gehören der Vergangenheit an. Stattdessen haben sich die Institutionen spezialisiert, breiter aufgestellt. So gibt es heute die Flughafenpolizei, die Wasserpolizei und die Bundespolizei. Eine große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten und Einsatzgebieten.

Weiteres Modell dabei

Nach der Vorstellung ihres (Erfahrungs-)Schatzes überreichte sie Museumsleiterin Anneliese Müller ein Geschenk – das Modell eines Mercedes Benz 240d, wie er in den 80ern in Baden-Württemberg als Streifenwagen eingesetzt wurde. Damit wuchs die Sammlung auf stattliche 3256 Modelle.

Hierfür, wie bei allen Mitwirkenden, bedankte sich die Museumsleiterin mit Schwarzwälder Leckereien. Nach einem Sektempfang öffnete die Sonderausstellung, die bis zum 15. Oktober besucht werden kann.