Eine Liebeserklärung an den Hansel

Ausstellung in Schramberg

1 Einen Brezelsegen gibt es bei der Ausstellungseröffnung im Schramberger Schloss. Foto:

Jeder Platz im Foyer des Schramberger Schlosses war belegt, als Dorothee Eisenlohr nach dem mitgesungenen Narrenmarsch die Fasnetsfreunde am Mittwochabend zur Sonderausstellungseröffnung „100 Jahre Schramberger Hansel“ begrüßte.









Link kopiert



„Vielleicht geht es Ihnen so wir mir: Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich sehe, wie von der Steige fast unendlich viele Hansel in die Stadt hineinfließen“, verriet sie bei der Eröffnung am Mittwochabend.